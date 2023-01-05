مبيعات «تسلا» بالصين تنخفض إلى أدنى مستوى خلال 5 أشهر

تراجعت مبيعات شركة «تسلا» الأمريكية المنتجة للسيارات الكهربائية في الصين بشكل كبير خلال ديسمبر، لتصل إلى أدنى مستوى في حوالي 5 أشهر، وفقا لشبكة «سكاي نيوز عربية».

حجم مبيعات «تسلا» انخفض بنسبة 44% في ديسمبر

ومن جهتها، قالت جمعية سيارات الركاب الصينية، اليوم، إن تسلا باعت عدد 55796 سيارة كهربائية صينية الصنع في ديسمبر، واصفة الأمر بأنه أدنى مستوى في خمسة أشهر، مضيفة أن حجم المبيعات انخفض بنسبة 44% عن المبيعات في نوفمبر الماضي، ويقل بنسبة 21% عن العام السابق، وجاء ذلك في الوقت الذي قلصت فيه شركة صناعة السيارات الأمريكية الإنتاج وخفضت الأسعار للتعامل مع ارتفاع المخزونات في غمرة ضعف الطلب.

كما أظهرت بيانات الجمعية الصينية أنه في عام 2022 بأكمله، سلمت تسلا 50% ما باعته في 2021 من السيارات المنتجة في مصنعها بشنغهاي، أما على الصعيد العالمي، فقد ارتفعت شحنات الشركة بنسبة 40% العام الماضي لتعجز عن تحقيق نسبة 50% السنوية التي استهدفها الرئيس التنفيذي إيلون ماسك.

وكانت تسلا أوقفت الإنتاج في مصنعها بشنغهاي، الذي يعتبر أكثر مراكزها التصنيعية إنتاجا، من 24 ديسمبر إلى الثاني من يناير، وذلك في إطار مساعي خفض الإنتاج، وفقا لرويترز.

مبيعات «بي واي دي» 4 أضعاف مبيعات «تسلا»

ومن جهة أخرى، أظهرت جمعية سيارات الركاب الصينية، في بياناتها، أن المنافس الصيني «بي واي دي» لايزال يتصدر جميع العلامات التجارية في مبيعات السيارات الكهربائية بالصين في ديسمبر، إذ باع عدد 234598 سيارة كهربائية تتضمن سيارات هجين وأخرى كهربائية بالكامل، أي أكثر من أربعة أضعاف مبيعات تسلا في الشهر نفسه.

كما أظهرت بيانات الجمعية أن «سياك جي.إم وليندج» للسيارات، مشروع مشترك لشركة «جنرال موتورز» في الصين لإنتاج سيارات كهربائية رخيصة نسبيا، تفوقت أيضا على تسلا بنسبة 53%.