نواب: «التحالف» يعزز مشاركة الشباب في مسار الإصلاح ويدعم وصول الخدمات إلى «الأكثر احتياجا»

أشاد عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بفعاليات وأنشطة التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى فى مختلف المحافظات، مؤكدين أنها تؤدى دوراً حيوياً وفعالاً فى مد وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية والوصول للفئات الأكثر احتياجاً وتنمية الوعى المجتمعى، وهو ما أحدث نقلة نوعية فى مفهوم العمل الأهلى وتوحيد جهود منظمات المجتمع.

«هلالى»: شريك فعال لتحقيق أهداف التنمية

قالت الدكتورة دينا هلالى، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ، إن التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى ساهم فى توحيد جهود التنمية الشاملة فى مصر ووصول الخدمات والدعم للأسر المستحقة، مؤكدة أن أنشطة التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى كان لها دور حيوى وفعال فى مد وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للوصول للفئات الأكثر احتياجاً وتنمية الوعى المجتمعى، وهو ما أحدث نقلة نوعية فى مفهوم العمل الأهلى، بتوحيد جهود منظمات المجتمع المدنى تحت مظلة واحدة تضمن المشاركة الفعالة للجميع بما يحقق أهداف العمل الوطنى فى تنمية المجتمع المصرى جنباً إلى جنب مع المؤسسات الحكومية فى جميع المجالات، وتحسُّن فاعلية واستدامة المشروعات التنموية المنفذة للوصول للمواطن البسيط ومحدودى الدخل.

تنفيذ توصيات الرئيس

وأضافت «هلالى» أن جهود التحالف الوطنى تأتى فى سبيل تنفيذ توصيات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتعزيز مشاركة شباب المجتمع المدنى فى مسار الإصلاح، وبما يمكّن من التوسع فى المبادرات والأنشطة التنموية غير التقليدية لمضاعفة أعداد المستفيدين من غير القادرين فى القرى الأشد احتياجاً، والارتقاء بمستوى معيشتهم من خلال فعاليات وأنشطة تتسم بالاستدامة، وتقديم خدمات تراعى النوع الاجتماعى وتعظّم مشاركة المجتمع، وأخرى تسهم فى التمكين الاجتماعى والاقتصادى وبالأخص للمرأة المعيلة والأشخاص ذوى الإعاقة، وغيرهم من الفئات الأولى بالرعاية، للارتقاء بمستوى معيشة الشرائح المستهدفة بشكل مستدام ودعم الخطط التنموية لعام 2023. وأشارت إلى أن حصاد جهود التحالف الوطنى و«حياة كريمة» خلال 2022 تبعث بمزيد من الفعاليات فى العام الجديد، وتُثرى العمل التطوعى وترسخ للعدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعى، حيث إنه لا يقدم دعماً نقدياً للأسر الأكثر احتياجاً فحسب، بل تضمنت جهوده توزيع الخدمات بتوسيع نطاق وصولها للفئات الأكثر احتياجاً فى مختلف القرى والنجوع، وعلى رأسها الحصول على خدمة صحية جيدة، وذلك من خلال سلسلة من القوافل الطبية، وإقامة أكبر مستشفيين لعلاج الأورام فى مصر لخدمة محافظات الصعيد، خاصة أن أهلها كانوا يعانون بشدة فى مسألة تلقى العلاج، وذلك يأتى فى إطار الاهتمام بالإقليم، حيث تصل أنشطة التحالف لـ5 محافظات بالصعيد، فضلاً عن إنشاء 97 مدرسة فى شبين القناطر و25 مركز شباب بالقليوبية. واعتبرت عضو مجلس الشيوخ أن قاعدة البيانات الموحدة للقرى والأشخاص الأكثر احتياجاً هى التى أسهمت فى تعظيم نتائج العمل، بجانب إيمان القيادة السياسية بالمجتمع المدنى، بصفته شريكاً فعالاً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوحيد كافة الجهود لإحداث الأثر التنموى المطلوب بما يحقق رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى فى تطوير الريف المصرى وبناء الجمهورية الجديدة وتوسيع التمكين الاقتصادى لعوائل الأسر الأشد احتياجاً، مؤكدة على أهمية تنشئة المجتمع، بالمدارس ومن خلال الأسر، على غرس روح العمل التطوعى وأهميته، وتطوير القوانين والتشريعات المنظمة للعمل التطوعى بما يكفل إيجاد فرص حقيقية لمشاركة الشباب فى اتخاذ القرارات المتصلة بالعمل الاجتماعى.

تنوع الأنشطة والخدمات

«زين الدين»: المجتمع الأهلى يمثل الذراع اليمنى للحكومة.. ودوره مهم فى التوعية إلى جانب الخدمات

وقال النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، إن التحالف الوطنى يقوم بالعديد من الجهود فى الوقت الراهن ضمن مبادرة «ستر وعافية»، التى تجوب كل محافظات مصر للقيام بكافة الأنشطة التى تقوم بها مؤسسات المجتمع المدنى، لافتاً إلى أن العمل على أرض الواقع يتم بالتعاون بين أكثر من 15 كياناً ما بين مؤسسات وجمعيات، لتقديم الأنشطة المختلفة التى تقدمها هذه الجمعيات والمؤسسات.

وأضاف «زين الدين» أن التعاون المثمر بين مختلف المؤسسات الخيرية ينتج عنه تنوع بالأنشطة والخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى تقديمها بجودة عالية جداً، فمؤسسة «صُناع الخير» تقوم بالعديد من القوافل الطبية الخاصة بالعيون، ومبادرة «قدم صحيح» لعلاج القدم السكرى، فضلاً عن توزيع بعض المنتجات العينية والمادية. وقال النائب إن بعض المؤسسات تعمل على تقديم التوعية اللازمة للمواطنين، وتقدم قوافل طبية لتقديم الرعاية الصحية، مشيراً إلى أن كافة الخدمات المقدمة تستهدف الأفراد الأكثر احتياجاً بكل المحافظات التى توجد بها، إذ إن المجتمع الأهلى يمثل الذراع اليمنى للحكومات لما يقدمه من دور مهم، منوهاً بأهمية زيادة عدد الجمعيات الأهلية لتقديم الدعم للمواطنين أسوة بأوروبا التى تعمل بها العديد من الجمعيات الأهلية على الأرض وتقوم بدور بارز داخل مجتمعاتها.

طرق الأبواب لمساعدة المستحقين

«رشاد»: تمكّن من الوصول إلى «المتعففين»

وأشارت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، إلى أن التحالف يقوم بتنفيذ مبادرة طرق الأبواب لمساعدة المستحقين المتعففين وكبار السن وغير القادرين، إذ يتم توصيل المساعدات حتى باب البيت.

وأوضحت أنه يتم التخطيط والتنسيق مع المحافظة التى سيتم تنفيذ القافلة بها، والقرى الأشد احتياجاً، ويتم تقديم الخدمات بشكل واقعى، مؤكدة أن التحالف يتكاتف لتقديم الخدمة المتكاملة، إذ تم عمل دراسة لمعرفة ما تحتاجه هذه القرى، وعلى الجميع أن يتعاون مع التحالف الذى يهدف إلى إزالة الازدواجية فى الخدمات المقدمة من جميع المؤسسات والجمعيات للأشخاص، ويعمل على بناء قاعدة بيانات قوية بالتعاون مع الرقابة الإدارية للاعتماد عليها فى المبادرات المتتالية والقوافل التى ينظمها أعضاء التحالف بشكل مستمر، لافتة إلى أن قاعدة البيانات وفرت الكثير من الوقت والجهد ومنعت الازدواجية وتساعد على زيادة عدد المستفيدين.

مضاعفة أعداد المستفيدين

«الكمار»: ساعد فى توفير قاعدة بيانات للمستحقين بمختلف القرى.. ووحّد جهود المنظمات لصالح البسطاء

أكد النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية الطفرة التى يمر بها العمل الأهلى فى مصر، بعد توحيد جهود منظمات المجتمع المدنى لخدمة المواطن البسيط ومحدودى الدخل، وتحقيق استدامة فى العمل الخدمى والتنموى.

وأشاد «الكمار» بأنشطة التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، التى كان لها دور حيوى وفعال فى مد وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للوصول للفئات الأكثر احتياجاً، وتنمية الوعى المجتمعى، قائلاً إن التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى أحدث نقلة نوعية فى مفهوم العمل الأهلى، بتوحيد جهود منظمات المجتمع المدنى المصرية، تحت مظلة واحدة تضمن المشاركة الفعالة للجميع بما يحقق أهداف العمل الوطنى فى تنمية المجتمع المصرى جنباً إلى جنب المؤسسات الحكومية وفى جميع المجالات.

وأرجع عضو مجلس النواب الطفرة فى العمل الأهلى عن طريق جهود التحالف الوطنى، إلى توصيات الرئيس السيسى بتعزيز مشاركة شباب المجتمع المدنى فى مسار الإصلاح، وبما يمكّن من التوسع فى المبادرات والأنشطة التنموية غير التقليدية لمضاعفة أعداد المستفيدين من غير القادرين فى القرى الأشد احتياجاً والارتقاء بمستوى معيشتهم من خلال فعاليات وأنشطة تتسم بالاستدامة، منوهاً بالتمكين الاقتصادى للمرأة المعيلة والأشخاص ذوى الهمم وغيرهم.