«القبطية الإنجيلية»: مستمرون كتفا بكتف مع الدولة.. وما حدث في 2022 كان بداية

وجهت مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية في الهيئة القبطية الإنجيلية، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على إشادته بدور التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مؤكدةً: «هذه الإشادة أسعدتنا جدا، حضرتك مش متصور في وقت الراحة السابق كنا عاملين إزاي، رفعت من روحنا المعنوية، نحن محظوظون، في بداية 2022 تم تخصيص هذا العام للمجتمع المدني، وفي بداية 2023 كانت الإشادة والتشجيع ودعوة الاستكمال، مستمرون كتفا بكتف مع الدولة ومؤسساتها وما تم في عام 2022 كان مجرد بداية ونوعد حضرتك إننا مستمرين وسنزود التمويل الداخلي والخارجي وسنصل إلى كل جزء في مصر».

وأضافت «صاروفيم»، خلال فعاليات انطلاق المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتجمع الخامس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي هو كيان شجع منظمات المجتمع المدني ووفر بيئة مناسبة لتتكون بينها علاقات حقيقية متبادلة ومساحات تعاون مشتركة وفتح قنوات للتواصل والتنسيق وتعزيز التبادل سواء كان في الخبرات الفنية او المعلوماتية.

وتابعت: «التحالف جمعنا على مائدة واحدة حتى نناقش كيفية التوسع في التأثير وعدم ترك منطقة في حاجة إلى الخدمات دون توفير هذه الخدمات لها، وحتى نستفيد من مجموع الخبرات المتنوعة في كل منظمات ويتم استثمارها للصالح العام والمساهمة الفعلية في التنمية المستدامة، وفي التحالف هناك فرصة حتى نُكبّر أحلامنا ونعلي سقف طموحاتنا».