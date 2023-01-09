سائق يطلق النار على نفسه مُدعيا سرقته بالإكراه في القليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ادعاء سائق، تعرضه لسرقة بالإكراه، وإصابته بعيار ناري في القليوبية، حيث تبلغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية من سائق مقيم بمحافظة أسيوط، بأنه حال توقفه بالسيارة التابعة لإحدى شركات توصيل الطلبات بدائرة المركز، تعرض للسرقة بالإكراه.

وأضاف المبلغ أنه فوجئ بسيارة ملاكي دون لوحات معدنية تقف بجواره وترجل منها 3 مجهولين وقام أحدهم بإشهار سلاح ناري، واستولوا منه على مبلغ مالي خاص بالشركة محل عمله، ولدى قيامه بمقاومتهم أطلق أحدهم عيارا ناريا تجاهه، ما أدى لحدوث إصابته بطلق ناري.

تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية وتوصلت جهوده إلى عدم صحة رواية المُبلغ وأنه قام باختلاق الواقعة، وبتطوير مناقشته أقر أنه نظراً لمروره بضائقة مالية عقد العزم على اختلاق الواقعة للاستيلاء على المبلغ المالي المشار إليه، وقام بإعطائه لأحد أصدقائه لتوصيله لمحل سكنه، وعقب ذلك توجه الـمُبلغ لمحل الواقعة وأحدث إصابته بنفسه باستخدام فرد محلي، وادعى تعرضه لواقعة السرقة، وتم بإرشاده ضبط (المبلغ المالي المستولى عليه والسلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.