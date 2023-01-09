«التنمية الإنجيلية»: مبادرة «ازرع» تستهدف زراعة مليون فدان قمح

قالت مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية في الهيئة القبطية الإنجيلية، إنّه جرى إطلاق المرحلة الأولى التجريبية لمبادرة ازرع في نوفمبر الماضي، وتناولت القمح وفول الصويا، وتستمر حتى سبتمبر المقبل، مع 100 ألف من صغار المزارعين بمساحة 150 ألف فدان في 8 محافظات، لإنتاج 3.3 مليون إردب قمح، لافتا إلى أنّ المبادرة تستهدف زيادة إنتاج محصول فول الصويا من 1.2 طن إلى 1.8 طن للفدان، وزراعة 45 ألف فدان، وإنتاج 81 ألف طن، والوصول لنحو 500 ألف من صغار المزارعين لإنتاج محصول القمح في مساحة مليون فدان.

وأضافت صاروفيم، خلال كلمتها في المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المنعقد في مركز المنارة بالتجمع الخامس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ المبادرة تقدّم 3 تدخلات أساسية، وهي توفير تفاوى مدعومة، وتوفير أسمدة ومخصبات، وتقديم دعم فني ومدارس حقلية للإرشاد الزراعي، مشيرة إلى تصميم هيكل تنفيذي ميداني يقدّم الدعم لصغار المزارعين، ويجري متابعة دقيقة اإنتاج المحاصيل، والتأكد الدوري من الوصول للمستهدفات، حيث جرى تخصيص 822 خبيرا ومهندسا للإرشاد الزراعي وكوادر محلية.

وأكدت أنّ المبادرة قائمة على الشراكة وتعبئة الموارد والاستثمارات، حيث يعمل التحالف ومنظماته على دعم صغار المزارعين لزراعة المحاصيل الاستراتيجية وتحديد مناطق العمل، كما أنّ التحالف ومنظماته مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمراكزها المختلفة سواء مراكز البحوث والزراعة التعاقدية والإرشاد الزراعي والخدمات الزراعية، يعملون لتوفير التقاوي وتصميم برامج فنية وإرشاد زراعي وتفعيل الزراعة التعاقدية.