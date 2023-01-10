العثور على جثة فتاة داخل منزلها بالمعصرة.. والنيابة تتحفظ على الأب

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة فتاة داخل منزلها في المعصرة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لاجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وقررت التحفظ على والد الفتاة.

استدعاء والد الفتاة المتوفية داخل منزلها

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء والدة الفتاة وأخواتها لسماع أقوالهم حول الواقعة وملابساتها، وهل يتهموا أحدا بالتسبب في الوفاة من عدمه.

تفاصيل وفاة فتاة داخل منزلها

تلقى مأمور قسم شرطة المعصرة بلاغا من عاطل يفيد بالعثور على ابنته متوفية داخل حجرتها بمنزلهم الكائن بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة فتاة تدعي رحمه م 23 سنة، وبالفحص تبين أنها ترتدي كامل ملابسها الداخلية والخارجية، كما تبين العثور على متعلقاتها الشخصية بالإضافة إلى خلو الجثة من ثمه إصابات ظاهرية، وحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة، والتحفظ على والد الفتاة للتحقيق معه.