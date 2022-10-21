«راجعين نتعلم».. مبادرة للتحالف الوطني للعمل الأهلي لتوزيع مستلزمات الدراسة

تواصل مبادرة «راجعين نتعلم»، للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في محافظات الجمهورية، توزيع الشنط والمستلزمات المدرسية على الطلاب، إضافة إلى العديد من الأنشطة، مثل الألعاب الرياضية والفقرات الترفيهية.

وتنظم إلى جانب توزيع الشنط والمستلزمات المدرسية على الطلاب، فقرات غنائية بمشاركة الأطفال، كما تم تنظيم فعاليات المبادرة في كفر الشيخ والقليوبية والجيزة وبورسعيد.

وجرى توزيع جميع المستلزمات الدراسية وعدد من الحقائب المدرسية، حيث تستهدف المبادرة الوصول إلى الأسر الأكثر احتياجا في كل محافظات مصر، ودعم الأسر الأولى بالرعاية.