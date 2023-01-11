تجديد حبس بائع خضار وابنه 15 يوما لاعتدائهما على أحد الأشخاص

جدد قاضي المعارضات حبس المتهمين بإصابة شخص بالغربية أثناء معاتبته لهما لمضايقتهما زوجته 15 يوما على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهمين بضرب الشاكي، وكسرهم ذراعه حينما عاتبهم، وطالبت النيابة بالتحفظ على سلاح الجريمة، وسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

معاتبة تحولت إلى مشاجرة

وحول تفاصيل وكواليس الواقعة، تعود حينما وصل بلاغ لمركز شرطة زفتى من شخص، يتهم بائع خضار ونجله بالتعدي عليه بالضرب مستخدمين «عصا خشبية»، ومحدثين إصابته نتيجة حدوث مشادة كلامية بينهم حال معاتبته لمضايقة زوجته أثناء سيرها بالقرية محل إقامتهم وتطورت إلى مشاجرة.

وبالفحص والتحريات، وجد أن وراء ارتكاب الواقعة مسجل خطر ونجله، كسرا ذراع شخص عاتبهما على معاكسة زوجته بإحدى القرى بمحافظة الغربية، وتم ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

العقوبة القانونية المتوقعة

أما عن العقوبة المتوقعة للمتهمين، عقّب المحامي أيمن محفوظ على جريمة الإصابة العمد، قائلا إنّ كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نتج عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو كف البصر، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرة عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص، فيحكم عليه بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنين.

وقال «محفوظ»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّه إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أي أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى، تكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على 5 سنوات.

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