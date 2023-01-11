محافظ القليوبية: تطوير شهادات المتغيرات المكانية بمراكز معلومات الشبكات

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مراكز معلومات الشبكات الأرضية بمدن بنها وشبرا الخيمة وشبين القناطر بعد تطويرها، وإضافة أحدث الأجهزة لتقديم خدمة مميزة للمواطنين المترددين على تلك المراكز وإنشاء قاعدة بيانات علمية دقيقة للبنية التحتية للمحافظة، وإمداد مخططي ومتخذي القرار بالبيانات الدقيقة والمتكاملة لمشروعات البنية التحتية.

تحديث وحدات التحول الرقمي لإصدار شهادات المتغيرات المكانية

وتفقد محافظ القليوبية، المراكز بعد تطويرها وتحديث وحدات التحول الرقمي لإصدار شهادات المتغيرات المكانية وشهادات التتبع الزمني والمواقع الجغرافية بشكل أكثر دقة، وذلك لتقديمها للوحدات المحلية بالإضافة إلى تطوير المراكز إنشائيا و إداريا لكل المكاتب، وخاصة مكاتب استقبال المواطنين وإنشاء أماكن انتظار لائقة بهم وتوفير خدمة النداء الآلي لتنظيم عملية تقديم الخدمة.

الحد من ظاهرة الحفر العشوائي بالقليوبية

وأكد «الهجان»، أن إنشاء مركز معلومات الشبكات يعتبر من أهم الإنجازات للمحافظة، للحد من ظاهرة الحفر العشوائي وللحفاظ على البنية التحتية «المرفق العمومي» وحماية استثمارات المرافق في باطن الأرض من التدمير في نطاق المحافظة، حيث يتم استخدام الأجهزة الاستكشافية والمساحية وتكون تحت إشراف مهندسين مختصين ويعاونهم في ذلك الفنيون بالمساحة، كما أنه من مهام المركز استخراج الخرائط المساحية للشبكة الأرضية بالكامل مبينا بها جميع المرافق على مستوى محافظة القليوبية وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة لجميع الشبكات والمرافق في محافظة القليوبية خرائط أساسية ومرافق وشبكات ووضع البيانات الإحصائية لكافة ربوع المحافظة تحت نظر متخذ القرار ليتسنى له اتخاذ القرارات على أساس علمي إحصائي صحيح دقيق، والتنسيق مع الأجهزة المدنية والعسكرية التي تتعامل أو تنشئ شبكات للمرافق الخاصة بها وتسجيلها وتصنيفها طبقًا لما يتفق وسرية هذه الإنشاءات.

قافلة بيطرية بقرية شبلنجة ببنها

في سياق آخر، تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية القافلة الطبية البيطرية المجانية لتحصين وتسجيل وترقيم وعلاج الماشية التي تنظمها المحافظة والطب البيطري بالتعاون مع وزارة الزراعة معهد تناسليات الهرم وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية بقرية شبلنجة ببنها، وذلك بحضور الدكتورة أمل العسيلي مدير مديرية الطب البيطري.

شملت القافلة الكشف على الماشية وتقديم كافة العلاجات اللازمة في التخصصات المختلفة للطب البيطري وإجراء الفحص التناسلي بالسونار والعمليات الجراحية والكشف على أمراض الباطنة والطفيليات الداخلية والخارجية، ورش الماشية بالمبيدات الآمنة للقضاء على مختلف الأمراض الخارجية، من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية أبقار و جاموس وماعز و أغنام والمتابعة المستمرة لها.

وأشار محافظ القليوبية، إلى أن هذه القافلة تأتي في إطار جهود الدولة المصرية للارتقاء بمختلف القطاعات التنموية والخدمية وتنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها، مضيفًا أن الحملات ستجوب مختلف المراكز والقرى للكشف على الماشية وتحصينها وتسجيلها، دعمًا لمربي الماشية، كما أكد على توفير كافة الأمصال والتحصينات بمختلف وحدات الطب البيطري.

وتفقد محافظ القليوبية، خلال الزيارة الخدمات التي تقدمها القافلة من خلال الفحص المجاني بالسونار البيطري وتقديم العلاج المجاني، حيث تقدم بالشكر لكل فريق القافلة على التنظيم ودعمهم المستمر لمحافظة القليوبية وإقامة قوافل بيطرية مجانية بمشاركة فعالة من معهد بحوث التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية.