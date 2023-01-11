«الأرصاد»: شبورة ورياح مثيرة للرمال والأتربة في بعض المحافظات

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الشبورة المائية غطت أغلب الطرق الزراعية السريعة التي تقترب من المسطحات المائية خلال الساعات المتأخرة من ليلة أمس، حتى الصباح الباكر، وتختلف كثافتها من منطقة لأخرى، إذ كانت كثيفة على بعض الطرق المؤدية لمحافظات شمال الصعيد وبعض مناطق مدن القناة وشمال سيناء، إلى جانب الطرق المؤدية من وإلى محافظات الوجه البحري بالسواحل الشمالية.

تلاشي الشبورة المائية مع سطوع الشمس

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية عبر تليفزيون «الوطن»، أن الشبورة المائية بدأت في التلاشي مع سطوع أشعة الشمس في الساعة 8 صباحًا، إلى جانب تحسن الرؤية على أغلب الطرق في العاشرة صباحًا، مشيرة إلى أننا سنشهد زيادة سطوع أشعة الشمس خلال فترات النهار واستقرار الأحوال الجوية، إذ أن درجات الحرارة أقل من المعدل الطبيعي بنحو درجة مئوية واحدة، موضحة أنه سيكون هناك نشاط الرياح على السواحل الشمالية الغربية للبلاد، يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة في السلوم ومطروح فقط، مؤكدة عدم تقدم الأتربة والرمال للمناطق الداخلية للبلاد.

درجة الحرارة العظمى بالقاهرة

وأشارت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة تسجل 19 درجة مئوية، لذلك نشهد استقرارا في الأحوال الجوية خلال النهار مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية الغربية مثل مطروح والإسكندرية، مع توافر فرص سقوط أمطار خفيفة غير مؤثرة على الأنشطة والأعمال اليومية ووجود نشاط الرياح خلال فترات النهار.