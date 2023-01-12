منى شعراوي أفضل معلقة صوتية عربية: الفوز باللقب لم يكن سهلا (فيديو)

أداء صوتي مميز، قاد منى شعراوي فنانة الأداء الصوتي، للفوز بجائزة أفضل معلقة صوتية عربية، عن فئة الإعلان المصور عبر التليفزيون، المقدمة من جمعية علوم وفنون الصوت الأمريكية، قبل أن تكشف عن تفاصيل حصد تلك الجائزة.

قالت منى، إنّ الدورة التاسعة من المسابقة، كانت في العام الماضي، إذ سمح للأصوات العربية بالتقديم: «المسابقة بدأت باللغة الإنجليزية، وانضمت لغات أخرى، ومع مجهودات بعض الزملاء في المجال، تم إدراج اللغة العربية ضمن المسابقة».

حكمت في المسابقة قبل أن تفوز بها

أضافت فنانة الأداء الصوتي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي على القناة الأولى والفضائية المصرية: «في السابق كنت حكما في المسابقة، لكنني شاركت في المسابقة العام الماضي، حتى يكون للصوت المصري والعربي دورا كبيرا ويثبت وجوده، وهناك لجنة تحكيم كبيرة تدعم الأعمال المقدمة بعد إجراء تصفيات».

13 عاما في مجال الأداء الصوتي

أكدن فنانة الأداء الصوتي، أن الفوز بالجائزةـ لم يكن سهلا على الإطلاق، حيث تعمل منذ 13 سنة في مجال التعليق الصوتي: «مجالنا غامض وليس مفهوما، ولا يحصل على تقديره المناسب، وبالتالي فإن بذل مجهود في هذا الشيء، يعتبر أمرا صعبا، خاصة في ظل عدم وجود مكان يعلمها بشكل احترافي».