حبس 24 متهما بالاتجار في المخدرات بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق في محافظة القليوبية بحبس 24 متهما بتهمة الاتجار في المخدرات وحيازتها والذين ضبطوا في حملات أمنية استهدفت المتاجرين في الصنف على مستوى المحافظة، وطلبت أجهزة التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة وتحريز المضبوطات وإرسالها للمعمل الجنائي لفحصها

قضية اتجار في المخدرات بالقليوبية

وكانت مباحث القليوبية قد تمكنت من ضبط 24 قضية اتجار في المخدرات خلال عدة حملات قام بها ضباط الأقسام والمراكز في أنحاء محافظة القليوبية وتم التحفظ على المتهمين وتولت النيابة التحقيق لاتخاذ الاجراءات القانونية، وأمرت بحبس المتهمين وتحريز المواد المخدرة وعرضها علي المعمل الجنائي.

حملات أمنية لاستهداف وضبط حائزي المخدرات

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مدير مباحث القليوبية يفيد قيام عدة حملات أمنية لاستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين واستهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 24 قضية اتجار في المواد المخدرة ضبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 24 متهما لعدد 12 منهم معلومات جنائية وضبط 16 قطعة سلاح ناري وأبيض وضبط 8136 حكما قضائيا متنوعا.

وأوضح أحمد داود المحامي لـ«الوطن» أن عقوبة كل من اتجر أو استورد أو صنع مواد مخدرة أو حاز جوهر مواد مخدرة تصل إلى السجن والغرامة المقررة وتصل العقوبة إلى السجن المشدد والمؤبد وتغلظ للإعدام في الحالات التي حددها القانون.