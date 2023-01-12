عودة أمطار الإسكندرية بالتزامن مع نوة الفيضة الكبرى

عادت أمطار الإسكندرية، فجر اليوم الخميس، مع بدء نوة الفيضة الكبرى في المحافظة، حيث شهدت أمطارا غزيرة على مناطق أول وثان المنتزه وشرق، بحسب بيان شركة الصرف الصحي في المحافظة.

وأدت أمطار الإسكندرية إلى تراكم المياه غير المستوعبة في هذه المناطق حتي نزول منسوب المياه في بيارات المحطات، بحسب اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، مؤكدًا على وجود وتعامل 150 سيارة ومعدة في جميع أنحاء المحافظة وعلى جاهزية 202 محطة رفع ومعالجة، وأن الطلمبات تعمل بكامل طاقتها لرفع الكميات الهائلة من المياه الواردة إليها.

توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية سقوط أمطار اليوم تبدأ متوسطة الشدة وقد تغزر أجيانًا مع وجود فرص لتكون سحب رعدية مع تقدم ساعات النهار وخاصة على شمال المحافظة على فترات متقطعة بنسبة حدوث تتراوح بين 50 و60%.

تأجيل الامتحانات بسبب أمطار الإسكندرية

وأعلن اللواء ممد الشريف محافظ الإسكندرية تعطيل الامتحانات، في جميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية على أن يتم أدا المواد الامتحانية من جاول امتحانات اليوم في موعد لاحق، فيما أجلت جامعة الإسكندرية امتحانات اليوم لمدة نصف ساعة أو ساعة حسب كل كلية عن الموعد المحدد لامتحانات اليوم، بسبب أمطار الإسكندرية.