تقرير: شركات الحديد باعت 791.7 ألف طن حديد في نوفمبر الماضي بزيادة 39%

ارتفعت مبيعات حديد التسليح المحلية في شهر نوفمبر الماضي، بنسبة 38%، لتسجل 791.7 ألف طن مقارنة بـ569.3 ألف طن في شهر أكتوبر، وهو ما جاء بدافع من المسحوبات الخاصة بالمشروعات القومية، والطلب من جانب الأفراد الراغبين في عملية التشييد ببعض المدن، بعد الانفراجة النسبية في تراخيص البناء.

كشفت البيانات التي أرسلتها المصانع المحلية إلى قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن الزيادة في المبيعات خلال نوفمبر، جاءت بعد تراجع المبيعات بنحو 16.6% في شهر أكتوبر مقارنة بشهر سبتمبر الماضي، حيث سجلت مبيعات أكتوبر 569.3 ألف طن، مقارنة بـ664 ألف طن في الشهر السابق له.

وبحسب البيانات، كان شهر أغسطس الماضي الأعلى على الإطلاق من حيث المبيعات، حيث سجل نحو 979.4 ألف طن، في الوقت الذي شهدت كميات المبيعات تباينا في الكميات خلال العام الماضي.

وكانت مصانع الحديد، أعلنت اليوم قائمة الأسعار الجديدة التي بدأ بالفعل تنفيذها، حيث بلغ سعر طن حديد عز سجل 25 ألف و985 جنيه تسليم أرض المصنع وشامل ضريبة المبيعات 14%، كما بلغ سعر طن السويس للصلب 25 ألف و850 جنيها، كما سجل سعر طن حديد بشاي الرقم الأعلى محققا 27 ألف و360 جنيها، وحديد المراكبي 25 ألف و500 جنيها للطن.

فيما سجل سعر طن حديد المصريين 25 ألف و850 ألف جنيها، فيما سجل حديد العشري 26 ألف و300 جنيها للطن، بينما سجل طن حديد الجارحي 27 ألف طن، كما سجل طن حديد «مصر ستيل» 26 ألف و250 جنيها، وحديد العتال 26 ألف و400 جنيها.

وبحسب بيانات المصانع، ارتفع إنتاج حديد التسليح بنسبة 6.9% في أكتوبر الماضي على أساس شهري، حيث أنتجت 668 ألف طن، مقارنة بـ624.7 ألف طن في سبتمبر.