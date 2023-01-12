إصابة «خمسينية» نتيجة انهيار منزلها ونقلها للمستشفى المركزي بقنا

أصيبت ربة منزل، اليوم، إثر انهيار منزل مكون من طابقين مبني بالطوب اللبن، في نجع سعد بمنطقة الحميدات بمدينة قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا، يفيد بانهيار منزل مبني بالطوب اللبن، مكون من طابقين في نجع سعد منطقة الحميدات في مركز قنا، وأسفر عن إصابة ربة منزل.

حصر الإصابات

وبعد الفحص، تبين إصابة «كوثر. س. أ» 55 عامًا، بكدمات متفرقة بالجسم، إثر انهيار منزل من الطوب اللبن مكون من طابقين في الحميدات بمدينة قنا.

تحرير محضر بالواقعة

جرى نقل المصابة إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.