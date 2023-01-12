«الأرصاد»: أمطار متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تتأثر بمنخفض جوي منذ الساعات المتأخرة من الليل، حيث سقطت أمطار على السواحل الشمالية الغربية وتحديدا عند مطروح، ومع تقدم ساعات الليل ودخول الساعات الأولى من الصباح اليوم، زاد معدل سقوط الأمطار.

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي ولمياء حمدين، على القناة الأولى والفضائية المصرية: «من ساعات الفجر هناك سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على سواحلنا الشمالية وتحديدا في محافظة الإسكندرية، وبعض المناطق من كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية وبورسعيد، والسواحل الشمالية للبلاد، ويُتوقع استمرار تساقط الأمطار، حيث تتراوح شدّتها بين متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا، مصحوبة بتساقط بعض حبّات البرد».

سقوط امطار على المناطق الداخلية

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّه يُتوقع سقوط الأمطار في المناطق الداخلية، مثل بعض مناطق محافظات جنوب الوجه البحري مثل المنوفية، وبعض المناطق من الشرقية بأمطار من خفيفة إلى متوسطة ورعدية، وامتدت الأمطار إلى بعض المناطق من القاهرة الكبرى.

انخفاض في درجات الحرارة

وأشارت إلى أنّ شدّة الأمطار اليوم على المناطق الساحلية، تتراوح بين متوسطة وغزيرة، بسبب تأثرنا بالمنخفض الجوي، وكلما تقدمنا إلى المناطق الداخلية كانت فرص سقوط الأمطار أقل حدة من المناطق الشمالية، ويُتوقع استمرار فرص سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة، خاصة في السواحل الشمالية الغربية، وتحديدا شمال الوجه البحري والإسكندرية ومطروح، كما تنخفض درجات الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية، ويُتوقع أن تكون العظمى في نهارا 18 درجة مئوية، أي أجواء شتوية لطيفة نهارا على أغلب المناطق في شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد وأجواء معتدلة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء في فترات النهار.