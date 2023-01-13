«الصرف الصحي» بالإسكندرية: كمية الأمطار كبيرة.. ونتعامل فورا مع تجمعات المياه

قال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، إنّ المحافظة تشهد أمطارا متوسطة بشكل شبه مستمر في كل الأنحاء، بداية من مساء أول أمس الأربعاء، ويتم التعامل معها باستمرار، وفي الفجر كانت الأمطار غزيرة جدا وتركزت في أحياء شرق المحافظة.

أمطار غزيرة في الإسكندرية

وأضاف «نافع» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر: «حدثت تجمعات كبيرة للمياه، وحصلت المدارس على عطلة أمس، حفاظا على أبنائنا والمواطنين، كميات الأمطار كبيرة جدا وأكبر من طاقة استيعاب الشبكة، وتم التعامل معها على قدم وساق، بدأنا بالمحاور الرئيسية ثم المحاور الفرعية، ومنذ الأمس نعمل في الأماكن والمناطق الشعبية».

وتابع رئيس شركة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية: «نتابع مع هيئة الأرصاد الجوية الوضع ساعة بساعة، ونشكرها على إرسال الخرائط لنا باستمرار، رفعنا درجة الاستعداد في شركة الصرف وشركة المياه ورؤساء الأحياء وشركة الكهرباء وكل المرافق بقيادة المحافظ حتى لا يتعرض المواطنون لأي ضرر».

تعطيل الدراسة بالإسكندرية

وأشار إلى أن الجهات المعنية تتعامل مع الأمطار، كما أن المحافظ يراجع كل الجهات بشأن الدراسة، وبالأمس كان الوضع صعبا للغاية لذلك جرى تأجيل الدراسة.