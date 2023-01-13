طقس معتدل في قرى ومدن شمال سيناء.. أمطار خفيفة واستقرار درجات الحرارة

شهدت مدن وقرى شمال سيناء اعتدال حالة الطقس اليوم الجمعة، واستقرار درجات الحرارة مع سطوع الشمس بشكل طبيعي.

وارتفعت درجات الحرارة إلى 16 مئوية، بعدما انخفضت مساء أمس إلى 8 درجات، بالتزامن مع تكاثر الغيوم والسحب بسماء المنطقة.

درجات الحرارة بالعريش

وقال المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش، في بيان له، إن درجات الحرارة سجلت 16 مئوية صباح اليوم، وذلك بعد بزوغ شمس النهار، واختفاء الغيوم من سماء المنطقة، مؤكدا تساقط أمطار خفيفة منتصف ليلة أمس على بعض المناطق الصحراوية والساحلية بالمحافظة، على فترات قصيرة متباعدة.

زراعة الأرض بمياه الأمطار

ويواصل أهالي مدينة الشيخ زويد زراعة الأراضي وبذر الشعير وبعض التقاوي الأخرى بعد حرث الأرض، في أعقاب تساقط الأمطار، كما يحاول أهالي مناطق وسط سيناء عمل خطوط لمجرى السيول التي قد تحدث للاستفادة منها في عملية الزراعة التي تحدث بجوار الجبال والسهول، سواء في مناطق الحسنة أو نخل.