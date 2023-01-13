انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي الثالث للاستدامة بالأقصر

انطلقت فعاليات المؤتمر السنوي الثالث للاستدامة بالأقصر، اليوم الجمعة، تحت عنوان «شراكات قطاع الأعمال: نحو حلول مستدامة أكثر كفاءة»، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنظمه جمعية الأورمان، بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، وبحضور السيد القصير، وزير الزراعة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسفيرة سها الجندي، وزيرة الهجرة، والدكتورة هبة مجدي، نائب وزيرة التخطيط، والدكتور نائل درويش، نائب وزير البترول، وخالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات.

الجلسة الوزارية بالمؤتمر

وأعلن محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، نائب مديرعام جمعية الأورمان، أن المؤتمر بدأ بالجلسة الوزارية بمدينة الأقصر، بمشاركة عدد كبير من ممثلي الشركات والبنوك والخبراء الدوليين في مجال التنمية المستدامة إلى مدينة الأقصر.

وأوضح «فؤاد»، أن المؤتمر يستهدف إبراز دور الاستدامة في تعزيز تنافسية المؤسسات الاقتصادية ورفع الإنتاجية وتعزيز المؤشرات الاقتصادية والتنموية، وبيان الانعكاسات الإيجابية لتطبيق مبادرات المسؤولية المجتمعية للشركات لتحقيق الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية، كما يسعى إلى بيان أهمية تحقيق التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية لخلق شراكات إيجابية بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية، بهدف تنفيذ مشروعات المسؤولية االمجتمعية التي تستجيب للاحتياجات الفعلية للمجتمع مع مراعاة رؤية مصر 2030.

دور منظمات المجتمع المدني

وأضاف أن المؤتمر سيواصل المناقشات التي أثيرت خلال «COP 27» بين الحكومة وواضعي السياسات والقطاع الخاص حول التحديات التي تواجه خلق بيئة تمكينية لمشاركة القطاع الخاص في توفير حلول مناخية أكثر مرونة، ودور منظمات المجتمع المدني في مواجهة التأثير السلبي لتغير المناخ الاجتماعي والاقتصادي على الفئات الضعيفة، وسيسلط المؤتمر الضوء على دور التمويل في مختلف جوانب التحول الأخضر.

يذكر أن الأورمان كانت قد نظمت مؤتمرها الأول للتنمية المستدامة في 2020، والثاني في 2022 بمحافظة الأقصر، بحضور عدد من الوزراء، وخبراء عالميين، وهيئات ومنظمات وجهات اقتصادية وبنكية محلية وعربية وإقليمية ودولية.