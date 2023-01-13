يوسف إبراهيم: «مش عاوز أسيب لوكيشن تصوير مسلسل وبينا ميعاد»

يطل الفنان الشاب يوسف إبراهيم، لأول مرة على شاشة التليفزيون من خلال مسلسل «وبينا ميعاد»، الذي يعرض على شاشة قناة dmc، حيث يجسد شخصية «مراد» الابن الثالث من بين 4 أشقاء، يعيشون مع والدهم حسن، ويقوم بدوره صبري فواز، وتدور الأحداث في إطار دراما اجتماعية كوميدية.

وقال يوسف إبراهيم، في تصريحات لـ«الوطن» إن شخصية مراد في «وبينا ميعاد»، تشبه كثيرا من الشباب في مثل فئته العمرية، يعيش في منزل ذكوري بحت، ويفتقد لوالدته بشدة ويتأثر بعد وفاتها، ومن ثم يحاول أن يتجاوز مشاكل الحياة، مشيرًا إلى أنه تحمّس للدور جدًا بمجرد قراءة السيناريو والوقوف على كل التفاصيل.

تعرض للنصب أون لاين في الحقيقة

وعن عملية النصب التي تعرض لها «مراد» أثناء عمله بطريقة البيع أون لاين خلال الحلقات الأولى من المسلسل، أشار إلى أن هذا الموقف تعرض له بالفعل خلال حياته خلال بيع بعض المنتجات عن طريق الإنترنت، وبالفعل نجح في استعادة حقه كما حدث بالمسلسل.

كواليس حلوة

وأوضح يوسف إبراهيم، أنه ترشّح للمشاركة في «وبينا ميعاد» من خلال المخرج هاني كمال، واصفًا التعامل معه بـ«المُريح»، مؤكدًا أنه تعلّم منه والفنان صبري فواز الكثير، مضيفًا: «من أول يوم لبروفة الترابيزة، شعرت بالفعل أنني وسط إخواتي وعائلتي، وبالتالي كواليس التصوير هادئة وممتعة جدًا، وكسرت أي حواجز كانت من الممكن أن تتواجد في البداية، سعيد بالبساطة نهزر ونذاكر المشاهد ونأكل، وصلت لمرحلة مش عايز أمشي من اللوكيشن».

وأشار إلى أنه يدرس إدارة أعمال، وأوشك على الانتهاء من دراسته والتخرج ولم يتبق له سوى عامِِ واحد «مكنش في دماغي التمثيل، كنت بفكّر في دراسة البيزنس، لكن حبيت الفن وأتمنى اشتغل كتير الفترة الجاية».