توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. استمرار سقوط الأمطار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، مشيرة إلى استمرار حالة عدم الاستقرار وانخفاض درجات الحرارة على العديد من المدن المحافظات حيث يكون الطقس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري بنسبة حدوث 50: 60%، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري بنسبة حدوث 3%، ويستمر سقوط الأمطار يومي الأحد والاثنين أيضا، لكن بشكل أقل حدة من السبت.

كما تشهد البلاد تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية إلى ومن القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.

درجات الحرارة السبت 14-1-2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 12.

- الوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 19 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 11.

- جنوب سيناء: العظمى 22 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 8.

- جنوب الصعيد: العظمى 21 والصغرى 9.

درجات الحرارة الأحد 15-1-2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

- الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: الكبرى 19 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 11.

- جنوب سيناء: العظمى 22 والصغرى 13.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 10.

درجات الحرارة الإثنين 16-1-2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

- الوجه البحري: العظمى 18 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 17 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 18 والصغرى 11.

- جنوب سيناء: العظمى 23 والصغرى 13.

- شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 10.