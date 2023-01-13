ضبط 2.7 طن مصنعات لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة

تمكنت محافظة الجيزة من خلال مديرية الطب البيطري بالاشتراك مع مباحث التموين من ضبط حوالي 2طن و755 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ومصنعات لحوم ودواجن غير صالحة للإستهلاك الآدمي مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

التأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين قبل طرحها بالأسواق

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الأجهزة التنفيذية بمواصلة جهودها علي المحلات والمنشأت التجارية والمخازن للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين وذلك قبل طرحها بالأسواق حفاظآ علي السلامة العامة مؤكداً علي التصدى لأى مخالفة بكل حزم فى إطار إتخاذ الإجراءات الوقائية للحفاظ علي آمن وسلامة المواطنين .

لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بالدقي ، وهياكل دواجن فاسدة غير صالحة للأستهلاك الأدمي بالعجوزة

ومن جانبه قال مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات أسفرت عن ضبط حوالي 100 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بالدقي ، وضبط 700 كجم هياكل دواجن فاسدة غير صالحة للأستهلاك الأدمي بالعجوزة ، وضبط 700 كجم لحوم مستوردة فاسدة وغير صالحة للأستهلاك الأدمي بكرداسة ، وضبط 48 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بالهرم ، وضبط 57 لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية و1170 كجم مصنعات لحوم فاسدة وغير صالحة للأستهلاك الأدمي مشيراً أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير عدد 8 محاضر حيال المخالفين

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

فيما قامت محافظة الجيزة من خلال حي الطالبية بضبط 15مركبه توك توك تسير بالمخالفة لقرار حظر السير بمحور محمد أنور السادات بالاضافه الي السير عكس الاتجاه وإحداث اعاقات مرورية بشوارع استوديو مصر و العروبه مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .