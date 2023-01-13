32 ألف طالب ثانوي يؤدون امتحانات النقل ببني سويف غدا

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، مع مسؤولي قطاع التعليم بالمحافظة، التجهيزات والترتيبات النهائية التي اتخذتها المديرية استعدادا لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام للعام الدراسي الحالي 2022/2323.

الامتحانات تبدأ غدا السبت

وتنطلق الامتحانات غداً السبت 14 يناير وتنتهي يوم 24 من الشهر ذاته لطلبة الصف الأول، ويوم 25 من نفس الشهر لطلاب الصف الثاني، حيث يؤدي ما يزيد عن 32 ألف طالب وطالبة أولى وثانية الامتحان على مستوى 91 مدرسة ثانوي بالمحافظة.

اتخاذ الإجراءات الاحترازية

ووجه المحافظ بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتحقيق التباعد بين الطلاب، أثناء أداء الامتحان حرصا على صحتهم وسلامتهم، وتقليل الكثافات الطلابية داخل لجان الامتحانات، ضمانا لحسن سير العملية الامتحانية، مع المتابعة المستمرة للمدارس للوقوف على جاهزيتها وتوفير كافة التيسيرات اللازمة والأجواء الملائمة لعقد الامتحانات بسلاسة ودون معوقات.

الامتحانات تبدأ بمادة اللغة العربية

من جهته أوضح محمد عبد التواب، وكيل تعليم بني سويف، أن امتحانات النقل للمرحلة الثانوية العامة تبدأ غداً السبت بأداء طلاب الصف الأول الامتحان في مادتي اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية، وعددهم 16 ألفا و588 طالبا وطالبة «نظامي وخدمات»، فيما تبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي يوم الأحد بمادة اللغة العربية، والبالغ عددهم 15 ألفا و772 طالبا وطالبة، بالتبادل مع الصف الأول.

وأضاف وكيل الوزارة، أن الامتحان يأتي وفق التعليمات والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الجانب، وسيكون على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة، بدعم من إدارة التطوير التكنولوجي، طبقا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الواردة من المركز القومي للامتحانات، على أن تشمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% إلكترونيا، وأسئلة مقالية بنسبة 15%، ويكون الامتحان سواء (أجهزة التابلت - الأسئلة المقالية) في وقت واحد، وهو الزمن المحدد للامتحان.

كما أوضح وكيل تعليم بني سويف، أنه في حال حدوث أي مشاكل تقنية بأي مادة يتم أداء الامتحان ورقيا بنظام البوكلت في نفس موعد الامتحان المحدد بالجدول، فيما يؤدي كل من طلبة المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة المتواجدين بمدارس غير متصلة بالإنترنت أو الطلبة الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت وكذلك طلبة المنازل الامتحان ورقيا بنظام البوكلت في جميع المواد.