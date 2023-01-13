مستشفى الأورمان بالأقصر.. علاج ورعاية على أعلى مستوى «وكله ببلاش»

كشف مفدي سمير حبيب، مريض داخل مستشفى الأورمان بالأقصر، رحلة علاجه من مرض السرطان، قائلاً إنه بدأ العلاج بالكيماوي للعام الثاني، ثم حدث له انسداد في فتحتي الشرج والبول، فتم استئصال الورم، وحاليًا يتلقى العلاج الكيماوي.

رعاية كبيرة بمستشفى شفاء الأورمان

وأضاف «حبيب»، خلال لقاء ببرنامج «أهل بلدنا»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية مها موسى، أنه تلقى رعاية كبيرة داخل مستشفى الأورمان، متابعًا: «الناس معاملتهم حلوة وبالتالي نفسيتي حلوة وربنا مدينا قدرة على الاحتمال».

من جهتها، قالت الحاجة شربات، والدة طفلة مريضة بمستشفى شفاء الأورمان في الأقصر، إنها اكتشفت حالة ابنتها منذ 40 يوما، وقررت بأن تعالج ابنتها في مستشفى الأورمان بالأقصر، متابعة: «المستشفى وفرت ليا حاجات كتيرة».

وأشادت الحاجة شربات، بالخدمات المقدمة بالمستشفى قائلة: «نضافة وشغل ودكاترة وعمال ممتازين وبالمجان، وتلقت ابنتي رعاية متكاملة خلال فترة تواجدنا داخل المستشفى».

إقبال كبير على مبادرة أطفال أصحاء

من جهة أخرى، قالت إحدى المشرفات بمبادرة «أطفال أصحاء» تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن هناك إقبال كبير للمشاركة في قوافل المبادرة