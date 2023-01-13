«سعيد» يدشن مبادرة لإطعام غير القادرين في شبرا الخيمة: حطيت نفسي مكانهم

حبه لأعمال الخير وإطعام البسطاء ومساعدة المحتاجين، دفعه لتدشين حملة من الشباب في محافظة القليوبية، وبالتحديد في منطقة مسطرد بشبرا الخيمة، لإطعام المحتاجين على مدار العام، إيماناً منه بأن عمل الخير يرد إلى صاحبه في الدنيا قبل الآخرة، فضلا عن سعادته برؤية الابتسامة على وجه المحتاج، تعبيرا عن فرحته بـ«الشنطة».

عُرف سعيد أبو دشيشة، وسط أبناء جيله ومنطقته بحبه للأعمال الخيرية، ومدى فرحته بتقديمه لو شيئا بسيطا للمحتاجين الصغار منهم قبل الكبار، لذلك أراد مساعدة الأهالي البسطاء مسطرد بشبرا الخيمة، بتقديم مستلزماتهم المنزلية من السلع الغذائية لغير القادرين على شرائها.

عمل الخير يعود لصاحبة في الدنيا قبل الآخرة

إيمانا من صاحب الـ22 عاما، أن فعل الخير يرد إلى صاحبة في الدنيا قبل الآخرة، وفي ظل الظروف الراهنة، قرر أن يدشن مبادرة لمساعدة أهالي مسطرد غير القادرين على شراء السلع الغذائية، وعبر صفحته الخاصة أعلن عن هذه المبادرة، حتى يمكن غيره من الانضمام له ومشاركته في ثواب الخير.

«إحنا بنعمل كل حاجة لوجه الله، وربنا يكتبها في ميزان حسناتنا، وأهل الخير كتير، اللي من غيرهم مفيش حاجة هتكمل، وربنا يقدرنا دايما على مساعدة الناس»، يقول «سعيد» لـ«الوطن»، مشيرا إلى أنه سيستمر في تقديم المساعدات الغذائية للمحتاجين بشكل دائم، وتوزيعها كل أسبوعين، متمنيا من الجميع أن يشاركه في مواصلة فعل الخير.

محتويات شنطة الخير

زيت وسكر وأرز وطماطم غيرها، أبرز السلع التي تحتويها شنطة «سعيد» الخيرية: «حطيت نفسي مكانهم، وبدأت أشوف أنا باكل إيه، وبحتاج إيه، وجبت نفس الحاجة اللي بستخدمها عندي»، مشيرا إلى أنه استطاع توزيع جميع الشنط على الأسر المحتاجة من أهالي منطقته، مرددا الآية الكريمة «ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا».