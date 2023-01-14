تشييع جثمان شاب عثر عليه مقتولا بعد سرقته في بني سويف.. والأهالي: «راح غدر»

شّيع المئات من أهالي مركز إهناسيا ببني سويف، في موكب جنائزي مهيب، جثمان الشاب «عبدالرحمن سيد سالم» 17 عامًا، والذي عُثر عليه مقتولًا، بعد 4 أيام من اختفائه، أثناء عمله في بيع «المفروشات» بإحدى قرى مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

المئات من أهالي مركز إهناسيا يشاركون في الجنازة

وشهدت الجنازة مشاركة المئات من أهالي قرية ميانة وتوابعها والقرى المجاورة، حيث دُفن في مقابر عائلته بعزبة الطيور التابعة لقرية ميانة، وسط حالة من الحزن الشديد، وخيم الحزن على جميع من شاركوا في جنازة الشاب الذي راح ضحية الغدر ـ كما وصفها شباب القرية-.

أقارب القتيل يروون تفاصيل الحادث

وقال محمد فهمي، أحد أقارب الضحية، إنه راح غدرًا، وهو ينتمي لأسرة بسيطة بالقرية، والابن الأصغر لوالديه، ووالده لا يعمل ووالدته ربة منزل، وكان يعمل في بيع المفروشات مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

وأضاف: «منذ 5 أيام أبلغنا أصدقاؤه باختفائه بعد أن خرج، في اليوم السابق لإبلاغنا ـ مستقلًا (تروسيكل) محملًا بالبضائع (مفروشات وبطاطين) تلبية لطلب أحد الأهالي، لكنه لم يعد منذ خروجه حتى اليوم التالي، فهرع أفراد أسرته وتوجهوا لمكان عمله، وتم الإبلاغ رسميًا عن اختفائه».

المجني عليه اختفى بشكل مفاجئ

وتابع: «بعد مرور 4 أيام من اختفائه عثر أهالي قرية كوم النور، التابعة لمركز ميت غمر بالدقهلية على جثة ملقاة بأحد شوارع القرية، ما أصاب أفراد أسرته وأهالي العزبة والقرى المجاورة بحالة من الصدمة حزنًا على ما حدث له».

صديق المتوفى يروي تفاصيل الحادث

وقال محمد مفتاح مرزوق، أحد الأصدقاء المقربين من الشاب المتوفى: «توجه صديقي عبد الرحمن سيد سالم، منذ 4 أيام إلى محافظة الدقهلية بحثاً عن لقمة العيش، لمساعدة أسرته، حيث كان يعمل مندوب مبيعات أجهزة عرائس بالتقسيط، إلا أنه أختفى بشكل مفاجئ وانقطع تواصلنا به، وحررت أسرته محضر تغيب له، حتى علمنا بعد إجراءات البحث أنه تم العثور على جثته ملقاة بجوار مصرف زراعي بقرية كوم النور التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، بعد سرقة بضاعته».

وأضاف محمد مفتاح في تصريحات لـ«الوطن» إن الراحل كان نموذجاً رائعاً في الأدب ويشهد له كل من تعامل معه حتى إنه استطاع أن يفوز بمحبة العديد من أهالي محافظة الدقهلية ممن تعاملوا معه وكأنه أحد أبنائهم، وكذلك أهالي قريته في مركز إهناسيا، فالجميع يشهد برجولته وحسن أخلاقه وتقديره للصغير والكبير.

تفاصيل وفاة مندوب مبيعات في محافظة الدقهلية

وكان أهالى قرية كوم النور التابعة لمركز ميت غمر فى محافظة الدقهلية، عثروا اليوم على جثة شاب مُبلغ بإختفاءه منذ 4 أيام مقتولًا بعد سرقة بضاعته، حيث كان يعمل مندوب مبيعات لبيع البطاطبن وأجهزة العرائس بالتقسيط على تروسيكل خاص بأحد الشركات الخاصة.