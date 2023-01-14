ما معنى كلمة قراع التي يبحث عنها طلاب أولى ثانوي؟.. مُدرس يُجيب

كشف محمود البارودي، مدرس لغة عربية، عن معنى كلمة قراع التي يبحث عنها طلاب أولى ثانوي، بالتزامن مع بدء الامتحانات في المدارس، والتي تُعقد ورقيًا بالنسبة للأسئلة المقالية، وإلكترونيًا بالنسبة لأسئلة الاختيار من متعدد التي تقيس فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين.

تفاصيل معنى كلمة قراع

وأضاف محمود البارودي لـ«الوطن»، أن كلمة قراع التي يبحث عنها طلاب أولى ثانوي، تُطلق على المعارك أو الحروب وتدل على شدتها، موضحًا أن معنى الكلمة يتوقف على سياق الجملة، مشددًا على الطلاب بضرورة فهم السياق جيدًا قبل التفكير في إجابة أي سؤال خاص بالمعاني أو الجمع.

وأكد مدرس اللغة العربية، أن أحد الشعراء قال: «قراع الخطوب»، أي المعارك الشديدة أو الصعبة، موضحًا أن المعنى يتوقف على سياق الجملة.

طرق تسليم الامتحانات الإلكترونية

وفي سياق متصل، حددت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، طرق تسليم الامتحان الإلكتروني الذي يُعقد على أجهزة التابلت، موضحة أنه عند الانتهاء من الاختبار، يتم إرسال الإجابة عن طريق الضغط على زر «تسليم» المتوفر من خلال القائمة الجانبية وأعلى الشاشة عند الوصول للسؤال الأخير بالاختبار، وعند إتمام تسليم الاختبار تظهر للطالب رسالة تأكيد تسليم الاختبار بنجاح: «تم بنجاح تم تسليم الاختبار بنجاح سيتم إصدار النتائج بعد الانتهاء من التصحيح».