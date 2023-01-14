ترقية 19 عضوا بهيئة التدريس وتعيين 9 مدرسين بجامعة طنطا

وافق مجلس جامعة طنطا، برئاسة الدكتور محمود ذكي، رئيس الجامعة على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ لكل من حنان حمدي أحمد أبوريه بكلية التربية ،وفاطمة عبد الله عطية بكلية التجارة، ومحمد مصطفى الشيمي بكلية الهندسة، ومحمد على أحمد مليس، ومحمد محمود أبو النصر، وإيهاب عبد الحليم أبو على، وسلوى عبد المجيد بكلية الطب.

درجات أستاذ مساعد

كما وافق مجلس جامعة طنطا على التعيين في وظيفة أستاذ مساعد لكل من داليا رفعت العفيفي بكلية الصيدلة، وحازم محمد ربيع عبد اللطيف بكلية الزراعة، وريهام لطفي محمد يونس، ومحمد حسن النجار، وسام عبد السلام غريب، وعماد محمد حامد سلام، وأحمد إبراهيم عبد ربه، وشريف محمد السيد الجرف بكلية الطب، وأمينة إبراهيم محمد على بكلية العلوم، ومنة الله محمد عبد الخالق، ونانسى مجدي أبو فريخه بكلية التربية الرياضية، وسمية محمد محمد عيسى بكلية التربية النوعية.

وظيفة مدرس

كما وافق المجلس على التعيين فى وظيفة مدرس لكل من غادة نبيل عبد المجيد بكلية التجارة، وسمر عبد المؤمن عبد المحسن بكلية الآداب، ونهى دسوقى فايد بكلية الصيدلة، وهناء عادل عبد المهيمن بكلية الزراعة، ورامى محمد محمود سلامة، ويسرا هشام أبو العينين، ومحمد عبد الفتاح صدقة بكلية الطب، وشريف السيد الدسوقي بكلية العلوم، وأسماء شعبان المتولى بكلية التربية النوعية.

كما تمت الموافقة على منح 159 درجة دبلوم، و130 درجة ماجستير ، و71 درجة دكتوراة، و8 درجات دكتور في الصيدلة.