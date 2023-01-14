نجوم «الدوم» الموسم الأول يكشفون كواليس مشاركتهم: دقيقة واحدة لإظهار قدراتك

استضاف برنامج «8 الصبح» نجوم الموسم الأول من برنامج «الدوم»، أمنية أبو بكر وأميرة الشاذلي وملكة ماهر، وقالت أمنية أبو بكر أحد المشاركات في برنامج الدوم بالموسم الأول، إن مشاركتها بالبرنامج أكسبها خبرة وثقة، لافتة إلى أن اللجنة الأولى لتقييم المسابقة كانت أصعب، إذ أن مدة العرض كانت لا تتجاوز دقيقة ينبغي على المتسابق إظهار أفضل ما لديه خلال هذا الوقت القصير، إضافة إلى أن الأعداد المتقدمة للاختبار كانت كثيرة للغاية.

أميرة الشاذلي: شاركت بأغنية بتفائل بيها لميادة الحناوي

وأضافت أميرة الشاذلي أحد مشاركين برنامج الدوم بالموسم الأول في حوار مع الإعلامية داليا أشرف ببرنامج «8 الصبح» على فضائية «dmc»، أنها شاركت بالاختبار الأول بأغنية لميادة الحناوي فاتت سنة، إذ أنها تتفائل بها في أي مسابقة، لافتة إلى صعوبة لحظة الاختبار لرغبتها في إظهار كافة إمكانياتها الغنائية في دقيقة هي مدة الاختبار.

ملكة ماهر: رهبة لتجارب الأداء بالمحافظات

وأوضحت ملكة ماهر، أحد المشاركات في برنامج الدوم بالموسم الأول، أن الصعوبات بالنسبة لها كانت في الاختبارات الأولى لبرنامج «الدوم» التي تم إجراؤها بالمحافظات، إذ أنها تقدمت للاختبارات بالإسكندرية، وواجهت صعوبة في الغناء أمام الدكتور محمد أبو الخير، كونه قامة كبيرة وشخص على دراية وإلمام بالغناء، وهو ما دفعها للخوف من أن تكون موهبتها غير كافية وينقصها التدريب الكافي، إضافة إلى الرهبة الخاصة بالاختبارات.