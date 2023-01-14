محافظ شمال سيناء: تنفيذ 70% من أعمال تطوير وتجميل مدينة العريش

قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن مدينة العريش استعادت جمالها ورونقها، وشهدت نقلة حضارية قوية من حيث تنفيذ المشروعات التنموية التي على أرضها، علاوة على تنفيذ وإنشاء عدة محاور رئيسية.

الانتهاء من 70% من أعمال تجميل العريش

وأضاف محافظ شمال سيناء، في بيان، أنه تم الانتهاء من 70% من أعمال تجميل شوارع وميادين المدينة، بالإضافة لتكملة عمل 5 ميادين سابقة، تكلفت ما يقرب من 150 مليون جنيه.

وأثنى محافظ شمال سيناء على جهود أهالي العريش الذين سارعوا في إزالة أكوام الرمال من شوارع المدينة بمعداتهم يدا بيد مع مجلس مدينة العريش وجهاز تعمير سيناء، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد «عريش» جديدة حضارية وراقية.

تركيب أعمدة الإنارة بالطريق الساحلي

كما أكد مجلس مدينة العريش أنه تم فتح جميع الشوارع بوسط المدينة، وتوسعة طريق البحر، ووضع الإرشادات المرورية، والعمل على تركيب بلدورات وتشجير الطرق، والانتهاء من تركيب أعمدة الإنارة العملاقة على طوال الطريق الساحلي، من المساعيد حتى طريق سد الوادي بوسط المدينة.

وأوضح مجلس المدينة أن العريش استعدت لاستقبال زائريها بشكل لائق، مؤكدا أن جميع الخدمات أصبحت متوفرة بشكل حضاري ورائع، سواء الكهرباء أو المياه وشبكات الاتصال والمواصلات وغيرها.