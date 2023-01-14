حبس 4 عاطلين بتهمة الاتجار في المخدرات بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق في محافظة القليوبية بحبس 4 عاطلين كونوا عصابة للاتجار في المخدرات بمنطقة الخانكة، وتم التحفظ علي المضبوطات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وإرسال المواد المضبوطة للمعمل الجنائي.

وتمكنت مديرية أمن القليوبية من القبض على 4 عاطلين، لاتهامهم بترويج المخدرات بدائرة مركز شرطة الخانكة، وتم التحفظ على المضبوطات، وحُرر المحضر بالواقعة.

ضبط المتهمين بحيازة المخدرات في القليوبية

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد قيام حملة أمنية قادها المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، ما أسفر عن ضبط عنصر إجرامي أثناء استقلاله دراجة نارية بدون لوحات بدائرة المركز، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وضُبط عنصر إجرامي آخر حال تواجده بدائرة المركز وبحوزته كمية من الهيروين ومبلغ مالي.

كما تم ضبط عنصرين إجراميين، لأحدهما معلومات جنائية، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالي وهاتفي محمول، واعترف المتهمون بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار، وتولت النيابة التحقيق.

العقوبة القانونية للمتهمين بحيازة المخدرات

وحول العقوبة القانونية، أوضح المحامي عماد قزامل لـ«الوطن»، أن عقوبة كل من أتجر أو استورد أو صنع موادا مخدرة أو حاز جوهر مواد مخدرة، تصل إلى السجن والغرامة المقررة، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد والمؤبد وتُغلظ للإعدام في الحالات التي حددها القانون.