كراسة شروط شقق جنة مصر 2023 pdf.. متاح 10872 وحدة في 6 مدن جديدة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كراسة شروط شقق جنة مصر 2023 pdf مرحلة ثامنة بعدد 10872 وحدة بمدن «الشيخ زايد ـ 6 أكتوبر ـ القاهرة الجديدة ـ المنصورة الجديدة ـ دمياط الجديدة ـ ملوي الجديدة».

كراسة شروط شقق جنة مصر 2023 pdf

وأوضحت وزارة الإسكان أنَّ التخصص بأسبقية الحجز بشقق وحدات جنة مصر على شبكة الانترنت عبر الموقع لحجز الالكتروني ببنك التعمير والإسكان وهو http://www.hdb-reservation.com/ والذي سيكون مفعلا بدءا من غدِ، إذ يتمّ بدء التسجيل علي الموقع الإلكتروني اعتبارًا من غد الأحد الموافق 15 يناير 2023.

شروط شقق جنة مصر 2023

ويمكن للجمهور والمواطنين الاطلاع على كراسة شروط شقق جنة مصر 2023 pdf والتي تتوفر بها كل المعلومات التي يحتاج إليها المواطن ومن بينها أبرز تلك الشروط:

- أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية.

- لا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا في تاريخ الطرح وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد.

- لا يحق للأسرة (الزوج، والزوجة والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة ولم يسبق للمتقدم أو لأحد أفراد أسرته (الزوج والزوجة والأولاد القصر ) الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي.

- الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار او استصدار حكم قضائي واتخاذ الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقًا للقواعد المعمول لها في هذا الشأن، إذ يتمّ تحديد أسعار بيع الوحدات للاستخدام السكني فقط.