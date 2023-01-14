«السيجا» الأسوانية.. «تسالي الأجداد والخسران والكسبان فرحان»

بملامح بسيطة يجلس مجموعة من الرجال وسط التراب مرتدين الجلباب والشال الصعيدى يمارسون لعبة «السيجا»، التى ورثوها منذ طفولتهم، رغم كبر سنهم، وهم فى حالة من التركيز الشديد، كل منهم يفكر فى الفوز من أجل اختبار ذكائه.

«عبدالمتعال»: «لعبة قديمة تشبه الشطرنج وبنلعبها في الشارع.. ونتسلى بها أحسن من النميمة»

تُعتبر لعبة «السيجا» من الألعاب الشعبية والتراثية المعروفة والمتوارثة بين الأجيال فى محافظة أسوان، وهى لعبة قديمة تشبه لعبة الشطرنج: «لعبة السيجا دى عندنا فى أسوان عاملة زى الشطرنج الناس بتلعبها فى الشارع وما زلوا محافظين عليها» بحسب ما رواه محمد عبدالمتعال، من أهالى المحافظة، فى حديثه لـ«الوطن».

تتكون لعبة «السيجا» من 25 ورقة، وهى لعبة زوجية، الفرد الأول 12 ورقة والثانى 12، والعين 25 تكون فارغة لكى يبدأ بها اللعب: «لعبة السيجا دى لعبة زوجية ممكن تتكون من 25 ورقة وممكن تتكون من 49 ورقة»، مشيراً إلى أنها تتميز بالذكاء.

حالة من الفرحة والسعادة تسيطر على الأشخاص أثناء ممارسة لعبة السيجا فى الشارع: «الناس بتكون مبسوطة جداً وهى بتلعب وبيسطر عليهم الحماس»، إذ يتم اللعب فى وقت الظهيرة أو العصر بعد قضاء الأشخاص أشغالهم والعودة من أعمالهم: «بعد ما الناس بتيجى من الشغل بتاعهم واللى بييجى من الغيط بتاعه بيتجمعوا فى الشارع ويلعبوها».

لعبة السيجا من الألعاب القديمة، وما زال أهالى أسوان يمارسونها ولم يستطيعوا التخلى عنها: «الناس بتحب لعب السيجا وبيقولوا إنها بتبعدهم عن القيل والقال وسيرة الناس والنميمة، وفى النهاية الكل بيكون مبسوط بعد لعبها سواء الفائز والخسران».