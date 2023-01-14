«الطين الأسواني».. من «الأرض الطيبة» للبيوت ومعارض المنتجات التراثية

من بين ما تتميز به محافظة أسوان ووصلت به إلى العالمية، تلك المنتجات التراثية التى تُصنع من الطين الأسوانى، كما يستخدمه طلاب كليات التربية الفنية وطلاب الفنون الجميلة فى نحت وتشكيل الكثير من التصاميم المختلفة، خاصة فى مشروعات تخرجهم.

ربما يجهل كثيرون مصدر هذا الطين الأسوانى والمكونات التى يتكون منها وهو ما أوضحته الدكتورة منى فتحى، أستاذة مادة الخزف بكلية التربية الفنية بجامعة أسوان، قائلة: «الطين الأسوانى كل طلاب كليات التربية الفنية فى جميع جامعات مصر والفنون الجميلة بيستخدموه وبيشتروه من أسوان»، حسب ما روته لـ«الوطن».

منى: خامات مشروعات التخرج بجامعات مصر كلها من طين أسوان

مميزات كثيرة يتمتع بها الطين الأسوانى، منها أنه سهل الاستخدام والتشكيل، وأيضاً يتميز بليونته: «الطينة بتكون ناعمة جداً ومش بيكون فيها أى رواسب تانية، ومن أفضل الطينات فى شغل الخزف، وكمان بنعرف نشكله بكل سهولة ومش بيشقق».

صناعات مختلفة يدخل الطين الأسوانى فى تصميمها، منها صناعة السيراميك والخزف والأوانى الفخارية، وأيضاً فى تصاميم مشروعات التخرج، وذلك لأن درجة حرارته متوسطة، بعيداً عن الطينات التى تكون درجة حرارتها عالية: «الطين الأسوانى من الطينات اللى بتحتاج درجة حرارة متوسطة، ويمكن ده اللى بيخلينا نستخدمه فى المراحل التعليمية».

جدارية «حوار الماضي» بمتحف النيل من الطين الأسواني

تصاميم وأشكال متنوعة تم تنفيذها باستخدام الطين الأسوانى، منها جدارية «حوار الماضى» وموجودة بمتحف النيل، ومستوحاة أيضاً من الحديث الذى كان فى ظاهرة الصوت والضوء فى معبد فيلة، وأيضاً بلاطات خزفية موجودة فى متحف النوبة: «إحنا أشكال كتير عملنا منها فى جدارية فى متحف النيل، ودى كانت بالطين الأسوانى، وفيه أشكال فى متحف النوبة فى صالة الاستقبال».

وتسهم وزارة السياحة والآثار بالترويج لصناعة الفخار فى أسوان، وذلك من خلال صفحتها على موقع «فيس بوك»، مؤكدة أن مدينة أسوان تشتهر بصناعة الفخار من الطمى الأسوانى، ويُعتبر الفخار من أفضل أوانى الطهى لأنه صحى، ويحافظ على الحرارة أو البرودة، وتوجد أشكال متنوعة من الفخار يمكن الاختيار بين آلاف الأشكال والرسومات.