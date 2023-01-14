الشاعر تامر حسين: شجعت الزمالك حبا في «الحريفة».. ولست متعصبا

قال الشاعر تامر حسين، إنه لعب كرة قدم في الترسانة، وكان يحلم بالاحتراف لكن والده رفض بسبب الدراسة، مشيرًا إلى أنه درس في كلية الحقوق، ما أدى إلى تراجع اهتمامه بالكرة واتجه للفن.

وأضاف «حسين»، خلال استضافته ببرنامج «ملعب الفن»، مع الإعلامي مصطفى عمار، المذاع على راديو «ON Sport F.M»: «جدي كان أهلاويا متعصبا، وأبي زملكاوي متعصبا، وأنا أفضل اللاعبين الذين يتمتعون بالمهارة، وشجعت الزمالك حبا في حسام وإبراهيم حسن وأحمد الكاس ومحمد صبري، أنا مش متعصب للزمالك».

كتابة الشعر

وتابع: «أحب صناعة الأغاني وكنت أقرأ دائما لصلاح جاهين وسيد حجاب وبيرم التونسي والأبنودي وتعلمت كيفية كتابة الشعر، عشت تنوعا كبيرًا، وتكونت محصلة كبيرة لديّ وبخاصة في العامية».

واستطرد: «والدتي تحب عبدالحليم حافظ ووالدي يحب محمد عبدالوهاب وأم كلثوم، وكل ذلك أثر فيّ وأحدث مخزونا كبيرًا لديّ على مستوى الذوق».

وأشار إلى أنه تعلم الجيتار في الجامعة ثم شارك في الكورال مع الملحنين والمطربين، مشددًا على أن هذه الأجواء ساعدته على اتخاذ قراره باحتراف الفن وكلمات الأغاني.