حجز شقق جنة مصر 2023 يبدأ اليوم في 6 مدن.. اعرف التفاصيل

حجز شقق جنة مصر 2023 إحدى مشروعات وزارة الإسكان بدأ اليوم بطرح 10872 وحدة سكنية للمواطنين في 6 مدن جديدة ضمن طرح 20 ألف وحدة سكنية متعددة النماذج ما بين إسكان متميز وإسكان فاخر بمساحات تبدأ من 100 متر وأسعار متفاوتة؛ لتناسب مختلف الفئات المجتمعية، بمشروعات جنة مصر ودار مصر وسكن مصر والقطامية جاردينز، بأعداد وحدات سكنية متفاوتة لكل مشروع وتحديد مدن جديدة مختلفة لطرح الشقق السكنية.

حجز شقق جنة مصر 2023

حجز شقق جنة مصر 2023 يتم من خلال موقع بنك التعمير والإسكان، حيث ينشئ المواطن حسابا على الموقع من هنا، ليتيح له معرفة شروط حجز شقق جنة مصر وأسعار حجز شققة جنة مصر ومساحات شقق جنة مصر علما بأن الحجز سيتم بأولوية التسجيل إلكترونيا على الموقع .

100 ألف جنيه لحجز شقق جنة مصر 2023

لجدية حجز شقق جنة مصر 2023 يتم تسديد 100 ألف جنيه جدية حجز يتم توريدها ببنك التعمير والإسكان، لمساحات شقق جنة مصر المختلفة، حيث تبدأ من 100 متر حتى 160 مترا.

أماكن شقق جنة مصر 2023

تطرح وزارة الإسكان شقق جنة مصر 2023 في 6 مدن جديدة هي:

6 أكتوبر

الشيخ زايد

دمياط الجديدة

القاهرة الجديدة

ملوي الجديدة

المنصورة الجديدة

مساحات شقق جنة مصر 2023

تختلف مساحات شقق جنة مصر 2023 وفقا لنموذج الشقة وللمدينة المطروح بها الوحدة السكنية.

سعر المتر بشقق جنة مصر 2023 بالشيخ زايد في الشيخ زايد 12250 جنيها للمتر

سعر مترشقق جنة مصر 2023 في القاهرة الجديدة 11575 جنيها للمتر

سعر متر شقق جنة مصر 2023فى 6 أكتوبر 9580 جنيها للمتر

سعر متر شقق جنة مصر 2023 في المنصورة الجديدة 8890 جنيها للمتر

سعر متر شقق جنة مصر 2023 في دمياط الجديدة 9170 جنيها للمتر

سعر متر شقق جنة مصر 2023 في ملوي الجديدة 6355 جنيها للمتر

حجز شقق جنة مصر 2023

يسدد 20% من سعر شقق جنة مصر 2023 من قيمة الوحدة مع 1% صيانة بالإضافة إلى 5.% مجلس أمناء بعد شهر من تاريخ التسجيل على موقع بنك التعمير والإسكان لحجز شقق جنة مصر 2023.