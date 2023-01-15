يعتزم بنكا الأهلي المصري ومصر، إيداع أول عوائد شهادة الـ22.5% في الحسابات خلال أيام، حيث طرح البنكان قبل أسبوعين شهادتي الـ22.5% والـ25%، وتصدر عوائد الشهادة الأولى شهرياً، ويتبقى أقل من أسبوعين لصرف العائد الأول.

الحصيلة 250 مليار جنيه

وجمعت الشهادتان حتى الآن 250 مليار جنيه، وسط إقبال هائل على الشراء من جميع فروع البنكين الحكوميين بمختلف محافظات الجمهورية، وشبكة ماكينات الصراف الآلي والموبايل البنكي.

مدة الطرح حتى 3 أسابيع

وبحسب تصريحات سابقة لرئيس بنك مصر محمد الإتربي، فإن مدة طرح الشهادتين بعائد شهري و سنوي، يتراوح بين أسبوع و3 أسابيع، فور تحقيق الحصيلة المرجوة من الطرح.

متاحة للمصريين والأجانب

تتاح شهادتي الـ22.5% والـ25%، باسم "البلاتينية" في البنك الأهلي المصري، وتحت مسمى "شهادة طلعت حرب" في بنك مصر، ويجيز البنكين الحكوميين الاقتراض بضمانهما على ألا يجوز استرداد قيمتها الاسمية قبل مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة الجديدة.

مدة الشهادة الجديدة عام واحد

بحسب ما جرى إعلانه، تتاح الشهادتين لمدة عام واحد فقط، للمصريين والأجانب، القاصرين والبالغين منهم، وتستهدفان السيطرة على التضخم وجلب استثمارات جديدة الفترة المقبلة.

إشادات واسعة بالخطوة

ولاقت خطوة الطرح من جانب أكبر بنكين في مصر، إشادات خبراء الاقتصاد، ممن اعتبروا هذه الخطوة إيجابية للسيطرة على معدلات التضخم ودعم الاقتصاد المصري بشكل كبير.

ويواصل بنكا الأهلي ومصر، اليوم بيع الشهادتين، في فروعهما المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بعد عطلتي الجمعة والسبت الأسبوعيتين.