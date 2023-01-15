عضو بـ«الشيوخ»: «العدالة» أولى مهام المجلس الأعلى للضرائب

ناقشت حلقة برنامج في النور الذي يعرض على قناة CTV القبطية، اليوم، المهام المنوط بها المجلس الأعلي للضرائب، وذلك بعد موافقة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، على الاقتراح المقدم من النائب أكمل نجاتي عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تفعيل قرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 2010 بإنشاء المجلس الأعلى للضرائب.

العدالة الضريبية

وقال أكمل نجاتي، خلال استضافته بالبرنامج، إن أولى مهام المجلس ستكون العدالة الضريبية التي تعني الضريبة التصاعدية، ويتم تحديدها حسب الدخل، بالإضافة إلى تحديد قيمة الدخل المعفية، مضيفًا أن الحد الأدنى للأجور حاليا 2700 جنيه، وسيقوم المجلي بمناقشة هل يتم إعفاء الأشخاص الذين يحصلون على الحد الأدنى للراتب من الضرائب أم ستكون قيمة الضريبة على إجمالي الدخل السنوي.

اليقين الضريبي

وأضاف أن من المهام التي سيكون المجلس منوط بها اليقين الضريبي، وهو تحديد آلية وتطور الضرائب التي يتحملها المستثمر، فمثلا في قانون الضرائب يتم احتساب ضريبة دخل قيمتها 22.5% من الأرباح على المستثمر يتم تكلفتها على دراسة المشروع، ثم بعد عدة سنوات يكون هناك فحص ضريبي ينتج عنه فروق ويفترض أن يتم إرسال ما يعرف «المصداقة»، ومع رقمنة الخدمات المقدمة لا يجب أن يكون هناك فروق لأن هذا يزيد نسبة الضرائب لتتخطى الـ30% وتزيد من الغرامات، ويتسبب ذلك في زيادة التقاضي، ويزيد التكلفة على المستثمر.

وتابع أن المجلس سيقدم المساعدة لمصلحة الضرائب في الدعم الفني لمراجعة الأدلة الإرشادية التي تنتجها المصلحة لبعض الأنشطة، مثل صناعة الرخام أو الملابس أو الحديد والصلب، وكل صناعة لها دليل تحدد كيفية احتساب الضرائب لأن بعض الصناعات لها فنيات تختلف من نشاط للتاني.