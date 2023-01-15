ستاندرد آند بورز: اكتشافات الغاز المصري زادت.. وأوروبا تتطلع للاستفادة منه

سلَّطت وكالة ستاندرد آند بورز، الضوء على إعلان شركة إيني الإيطالية اكتشاف حقل غاز قبالة السواحل المصرية في البحر المتوسط.

قالت الشركة الإيطالية، في بيان أصدرته في 15 يناير 2023، إن اكتشاف بئر نرجس -1 الواقع في امتياز منطقة نرجس البحرية سيعزز قدرات إيني في مصر.

حصص الشركات المالكة

وتمتلك إيني حصة 45% في امتياز منطقة نرجس البحرية، الذي يمتد على مساحة 1800 كيلومتر مربع، من خلال الشركة التابعة لها IEOC Production BV، وتمتلك شيفرون مشغل الامتياز نسبة 45% وشركة ثروة للبترول المصرية تمتلك الحصة المتبقية البالغة 10%.

بحسب وكالة ستاندرد آند بورز، فإن إنتاج مصر من الغاز زاد في السنوات الأخيرة، إلى حد كبير على خلفية حقل ظهر وغيره من الحقول الناشئة الجديدة.

71 مليار متر مكعب في عام 2021

بلغ إجمالي الإنتاج 71 مليار متر مكعب في عام 2021، وفقًا لبيانات وزارة البترول والثروة المعدنية، بزيادة 10 مليار متر مكعب على أساس سنوي.

وفق وكالة ستاندرد آند بورز، فإن مصر تعمل وشركاؤها الدوليون على تعزيز أنشطة الاستكشاف البحرية والبرية حيث تسعى الدولة الواقعة في شمال إفريقيا إلى زيادة إنتاجها من الغاز وتلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي المسال، لا سيما من أوروبا.

مزايدة عالمية للتنقيب عن الغاز

وفي ديسمبر، دعت الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي المملوكة للدولة شركات النفط والغاز للمشاركة في جولة مزايدة 2022 لاستكشاف 12 قطعة بحرية وبرية في البحر الأبيض المتوسط ​​ودلتا النيل.

وتضيف الوكالة: «تتطلع أوروبا، التي تتخلص من الغاز الروسي، إلى غاز شرق البحر المتوسط ​​للمساعدة في تعويض الكميات المفقودة من موسكو».

زيادة صادرات مصر من الغاز

وقال وزير البترول طارق الملا في نوفمبر إن من المتوقع أن تزيد مصر من صادراتها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 14% إلى 8 ملايين طن سنويًا في عام 2022، مع توجه نحو 90% إلى الاتحاد الأوروبي، مقارنة بـ 80% في عام 2021.

وتختتم الوكالة: «كانت مصر مستوردًا للغاز الطبيعي المسال في عام 2015، ومع اكتشاف حقل ظهر، عادت مصر إلى امتلاك فائض من الغاز، مع استئناف تصدير الغاز الطبيعي المسال من إدكو في أواخر عام 2018 ومن دمياط في فبراير 2021».