قصواء الخلالي بعد استئناف برنامجها: «متفائلين بكل اللي جاي»

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إنها غابت الأسبوعين الماضيين، اضطرارا بسبب ظرف صحي، موجهة الشكر كل الناس الذين سألوا عنها خلال الفترة الماضية، وأرسلت باقات الورود لها وزارتها.

وأضافت «الخلالي»، خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، أنها تتمنى بأن يكون الناس سامحت تقصيرها في أي شيء خاصة في الحضور معهم، متابعة: «يكفيني سؤالكم عني والكلام الطيب اللي كنتم تكتبوه، والزملاء وكلامهم وتعليقاتهم اللطيفة، وكل حاجة ممتنة ليها، وإن شاء الله يارب متشوفوش وحش ويارب محدش أبدا يتعبه المرض ولا يشوف حاجة وحشة».

وتابعت: «ببدأ معاكم رحلة جديدة في المساء مع قصواء بشكل جديد وبحالة جديدة بروح جديدة ومتفائلين بكل اللي جاي، وكل اللي جاي خير، وممتنة بسؤال حضراتكم عني، وكل حاجة حلوة قدمتوها ليا، وكل الناس اللي قدمتلي دعم كبير الفترة الماضية وفريقي المحترم والناس المحترمة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي أظهرت البرنامج بشكل لائق ويظهر بشكل جديد.. شكرا لحضراتكم»