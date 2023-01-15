الأردن ضيف شرف معرض القاهرة للكتاب 2023 يستعد للمشاركة

تستعد المملكة الأردنية الهاشمية، للمشاركة في معرض القاهرة للكتاب 2023 كضيف شرف الدورة الـ54 التي تنطلق فعالياتها 25 يناير الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية.

وقالت الدكتورة هيفاء النجار وزيرة الثقافة الأردنية في بيان، إنها التقت اليوم الأحد، مع فارس جبر رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين، واطلعت على جوانب التحضيرات التي يقوم بها الاتحاد ومنتسبيه، للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54 التي اختارت الأردن ضيف شرف لهذا العام 2023.

الأردن ضيف شرف معرض الكتاب 2023

وجاء اختيار الأردن ضيف شرف معرض القاهرة للكتاب من أجل تفعيل التعاون الثفافي بين البلدين الشقيقين، وبهدف تبادل الخبرات من خلال إقامة الفعاليات في المجالات الإبداعية لتأصيل المزيد من العلاقات الوجدانية بين الشعبين الشقيقين، ومن المقرر أن يشارك مجموعة من دور الننشر الأردنية في المعرض فضلا عن تنفيذ مجموعة من الفعاليات الأنشطة الخاصة التي تحتفي باختيار الأردن ضيفا للشرف.

وفي هذا الصدد يشارك السفير أمجد الوعاضلة سفير المملكة الأردنية في القاهرة، في المؤتمر الصحفي الذي تنظمه وزارة الثقافة المصرية غد بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والدكتور أحمد بهي رئيس هيئة الكتاب وسعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، وأخرين، للكشف عن تفاصيل الدورة المقبلة من المعرض.