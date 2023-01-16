9 سيارات مستعملة أقل من 140 ألف جنيه.. موفرة في الوقود
كتب:
أحمد عبد اللطيف
09:10 ص | الإثنين 16 يناير 2023
أسعار السيارات
كشف عبد الله علي محمد عضو رابطة تجار السيارات عن استقرار أسعار السيارات مع انتعاش حركة البيع والشراء في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن هناك سيارات مستعملة لا يزيد سعرها عن 140 ألف جنيه.
سوق السيارات في مصر
وأوضح عضو رابطة تجار السيارات لـ«الوطن» أن المواطنين راغبي شراء السيارات المستعملة يبحثون عن سيارات موفرة بالوقود ولا يتجاوز سعرها عن 140 ألف جنيه خاصة السيارات السيدان العائلية.
أسعار السيارات المستعملة
استعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار عدد من السيارات التي يتم تداولها بالسوق المحلية.
هيونداي فيفا 2008
متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 121,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 112,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 128,000 جنيه
دايو نوبيرا 2 2009
متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 121,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 112,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 128,000 جنيه
بريليانس FRV 2010
متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 121,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 109,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 128,000 جنيه
شيفروليه N300 2013
متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 121,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 114,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 128,000 جنيه
سوزوكي فان تومنايا 2018
متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 121,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 119,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 124,000 جنيه
فولكس فاجن باسات 1998
متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 122,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 109,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 128,000 جنيه
ميتسوبيشي لانسر بومة 2001
متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 122,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 109,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 133,000 جنيه
بريليانس جالينا 2008
متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 122,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 114,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 131,000 جنيه
شيفروليه أفيو 2008
متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 122,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 114,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 129,000 جنيه