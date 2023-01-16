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9 سيارات مستعملة أقل من 140 ألف جنيه.. موفرة في الوقود

كتب:

أحمد عبد اللطيف
09:10 ص | الإثنين 16 يناير 2023
أسعار السيارات

أسعار السيارات

كشف عبد الله علي محمد عضو رابطة تجار السيارات عن استقرار أسعار السيارات مع انتعاش حركة البيع والشراء في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن هناك سيارات مستعملة لا يزيد سعرها عن 140 ألف جنيه.

سوق السيارات في مصر

وأوضح عضو رابطة تجار السيارات لـ«الوطن» أن المواطنين راغبي شراء السيارات المستعملة يبحثون عن سيارات موفرة بالوقود ولا يتجاوز سعرها عن 140 ألف جنيه خاصة السيارات السيدان العائلية.

أسعار السيارات المستعملة

استعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار عدد من السيارات التي يتم تداولها بالسوق المحلية.

هيونداي فيفا 2008

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 121,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 112,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية:  128,000 جنيه

دايو نوبيرا 2 2009

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 121,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 112,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 128,000 جنيه

بريليانس FRV 2010

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 121,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 109,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 128,000 جنيه

شيفروليه N300 2013

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 121,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 114,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 128,000 جنيه

سوزوكي فان تومنايا 2018   

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 121,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 119,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 124,000 جنيه

فولكس فاجن باسات 1998

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 122,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 109,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 128,000 جنيه

ميتسوبيشي لانسر بومة 2001

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 122,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 109,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 133,000 جنيه

بريليانس جالينا 2008

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية:  122,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 114,000 جنيه      

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 131,000 جنيه

شيفروليه أفيو 2008

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 122,000 جنيه      

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 114,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 129,000 جنيه

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