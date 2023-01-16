6 شروط للحصول على تمويل بنك التعمير والإسكان لحجز الوحدات السكنية

تزامنا مع بداية حجز شقق الإسكان المتوسط التي أعلنت عنها وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ضمن مشروعات «سكن مصر، دار مصر، جنة»، يتساءل عدد من المواطنين من متوسطي الدخل عن إمكانية الحصول على تمويل عقاري من بنك التعمير والإسكان لحجز الوحدات السكنية المتاحة، وهو ما أوضحته الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ضمن أسلوب السداد بكراسة الشروط الخاصة بمشروعات «سكن مصر، دار مصر، جنة».

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، شروط الحصول على تمويل بنك التعمير والإسكان لحجز الوحدات السكنية، وفقا لكراسة شروط وزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

شروط الحصول على تمويل بنك التعمير والإسكان لحجز الوحدات السكنية

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في كراسة شروط الوحدات السكنية المطروحة ضمن محور الإسكان المتوسط، بمشروعات «سكن مصر، دار مصر، جنة»، أنه يمكن الحصول على تمويل عقاري من بنك التعمير والإسكان، لحجز الوحدات السكنية المطروحة، ولكن بشروط، وهى:

1- أن يكون العميل المتقدم للحجز له دخل شهرى يتناسب مع فئة متوسطي الدخل.

2- يشترط على العميل الراغب في الحصول على تمويل عقاري من بنك التعمير والإسكان لحجز الوحدات السكنية أن يقوم بسداد مبلغ جدية الحجز دفعة واحدة.

3- في خلال شهر من الحجز يشترط أن يقوم العميل بسداد 20% من قيمة الوحدة السكنية مضاف إليها نسبة 1%مصاريف إدارية ونسبة 5.0 % لصالح مجلس الأمناء.

4- عند استلام الوحدة السكنية يشترط على العميل أن يقوم بسداد 10% من إجمالي قيمة الوحدة السكنية.

5- ومن ثم يتم استكمال نظام التمويل من البنك عن طريق أقساط ربع سنوية لمدة تتراوح ما بين 3: 7 سنوات وهى ما تعادل نسبة 70% من إجمالى ثمن الوحدة السكنية.

6- عقب مرور 3 شهور يشترط على العميل المتقدم للحجز أن يقوم بسداد قيمة القسط الأول.