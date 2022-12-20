تبدأ بـ«16%».. «شهادة بريميم» بعائد شهري من بنك التعمير والإسكان

أعلنت البنوك المصرية، عن مجموعة من شهادات الادخار الجديدة ذات العائد المرتفع الذي يصل لأكثر من 17%، وسط ترقب لاجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس 22 ديسمبر الجاري، ومن بين تلك البنوك بنك التعمير والإسكان المصري الذي أصدر شهادات جديدة خلال الفترة الماضية.

وترصد «الوطن»، من خلال هذه السطور، مميزات شهادة الادخار Premium ذات العائد الثابت لمدة 3 سنوات من بنك التعمير والإسكان.

مميزات شهادة الادخار Premium من بنك التعمير والإسكان

المستفيد من الشهادة: الأفراد الطبيعيون.

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

مدة الشهادة: ثلاث سنوات.

العملة: الجنيه المصري.

أسعار العائد على شهادة الادخار Premium من بنك التعمير والإسكان

- دورية صرف العائد شهريًا 16%.

- صرف العائد ربع سنوي 16.25%.

- صرف العائد نصف سنوي 16.5%.

- صرف العائد سنوي 17%.

اجتماع البنك المركزي المصري

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قد قررت خلال اجتماعها الاستثنائي في 27 أكتوبر الماضي، رفع سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25 و14.25 و13.75%، على التوالي، ويجري رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 2%.