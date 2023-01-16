«تعليم القاهرة»: امتحانات أولى ثانوي اليوم في مستوى الطالب المتوسط

انتظمت أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي الحالي 2032-2023، لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، حيث أدى اليوم الإثنين الموافق 16 يناير الجاري، طلاب الصف الأول الثانوي، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية والجغرافيا، ورقيا وإلكترونيا، وفق تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي حرصت على التنسيق الكامل مع جميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس للوقوف على سير الامتحانات.

دخول الطلاب على منصة الامتحان

أكد أيمن موسى، مدير عام مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، على سير الامتحانات بمدرسة ابن خلدون الثانوية بنين التابعة لإدارة عين شمس التعليمية، مؤكداً أن الطلاب تمكنوا من الدخول على منصة الامتحان الإلكترونية بدون أي معوقات، وجاءت الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط.

وأضاف أيمن موسى، خلال جولته، أن إجمالي الطلاب الذين أدوا الامتحان لمادة اللغة الأجنبية الثانية 623 طالبا وتمكنوا من الدخول على منصة الامتحان، وأدى 447 طالبا خدمات الامتحانات ورقيا.

وشدد مدير المديرية، على تذليل جميع العقبات وحل كافة المشاكل التي قد تواجه الطلاب أو تؤثر على سير العملية الامتحانية وتوفير كافة سبل الراحة والهدوء داخل اللجان، والتواصل المستمر مع غرفة العمليات بديوان المديرية، لحل أي مشاكل قد تواجه اللجان أو الطلاب.

إجراءات وقائية مشددة ضد كورونا

أكد الفرير سامح فاروق، مدير مدرسة القديس يوسف الخرنفش، أن الامتحانات تسير بصورة منتظمة دون أي معوقات بالتنسيق مع الإدارة التعليمية والمديرية، وتم تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الفرير سامح فاروق لـ«الوطن»، أن أسئلة الامتحانات جاءت متنوعة لتقيس المستويات المختلفة من الطلاب، ووفق المواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وفي سياق متصل، قال الدكتور مجدي ذكي، رئيس القسم الثانوي بالمدرسة، لـ«الوطن»، أنه تم توزيع ورقة مفاهيم على الطلاب تشمل المصطلحات والمفاهيم الأساسية للمقرر الدراسي لمساعدة الطلاب في فهم المعلومات الأساسية.

وأضاف الدكتور مجدي ذكي، أن جميع الطلاب تمكنوا من الدخول على منصة الامتحان دون أي معوقات، موضحا أنه تم تجهيز المدرسة بشكل جيد في النواحي الفنية والتقنية لتيسير الامتحانات.