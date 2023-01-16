رئيس «هيئة الكتاب» يكشف ملامح البرنامج الثقافي في المعرض

كشف الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة العامة للكتاب، ملامح البرنامج الثقافي في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وقال إنّ البرنامج الثقافي سيعقد في 7 قاعات وصالة كاملة لكتب وأنشطة الأطفال، وأماكن للفنون الحرة، ويحتوي على ما يقرب 500 فعالية، ويقدم مجموعة من المحاور التي تناقش أهم القضايا.

وقال إنّ المعرض يحرص على الاحتفاء برموز مصر ومشروعات الجمهورية الجديدة، والتحول الرقمي والإبداعات الفنية، مشيرًا إلى أنّ القاعة الرئيسية ستناقش عددا من المحاور على رأسها محور شخصيتا في المعرض، والذي يتناول الجوانب الإبداعية المختلفة والإسهامات المتنوعة، والدور البارز الذي قدّمه صلاح جاهين وكامل كيلاني.

50 عاما على رحيل عميد الأدب العربي

كما تستضيف القاعة الرئيسية محورًا بعنوان «من نحن»، ويناقش علاقة المجتمع بقضايا اجتماعية تتواءم مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي، كما سيتم الاحتفال بمرور 50 عامًا على رحيل عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، ومنهجيته، فضلا عن قضايا الهوية.