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860 دار نشر تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب

كتب:

إلهام زيدان
09:14 ص | السبت 07 يناير 2023
معرض القاهرة الدولي للكتاب - أرشيفية

معرض القاهرة الدولي للكتاب - أرشيفية

تستعد وزارة الثقافة والناشرون المشاركون لإطلاق فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54، في الفترة 25 يناير الجاري حتى 6 فبراير 2023، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس وتحمل الدورة شعار «الثقافة وبناء الوعي».

ويعد معرض القاهرة للكتاب من أضخم الأحداث الثقافية في المنطقة، إذ يرتاده في المتوسط ميلوني زائر سنويا، كما يشارك فيه مئات الناشرين من مصر وخارجها، ويشارك في الدورة المرتقبة 860 دار نشر، حسب ما أعلنته نتيجة القرعة العلنية والبيان الصادر عن الهيئة.

عدد دور النشر المشاركة في معرض الكتاب 2023

وأجريت القرعة يوم الأربعاء الماضي بحضور كل من إسلام بيومي مدير إدارة المعارض بالهيئة، والمستشار محمود عابدين المستشار القانونى للهيئة، وسعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، ووليد مصطفي ممثل اتحاد الناشرين العرب وممثلى دور النشر المشاركة.

وحسب جدول نتيجة القرعة عن تضم صالة 1 نحو 195ناشرا، و صالة 2 تضم 181 ناشرا، في حين تضم صالة 3 نحو 200 دار نشر، وتخصص المعرض صالة 5 لناشري كتب الأطفال والأنشطة المخصصة لهم وتشمل 71 ناشرا.

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إلهام زيدان
بقلم إلهام زيدان

مسئول الملف الثقافي والأدبي.