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طلب إحاطة لوزير الصناعة بشأن إعداد دليل استرشادي للمصريين في الخارج

كتب:

محمد يوسف
04:36 م | الإثنين 16 يناير 2023
مجلس النواب - أرشيفية

مجلس النواب - أرشيفية

تقدمت النائبة سولاف دىويش عضو مجلس النواب، وكيل لجنة القوى العاملة في المجلس، اليوم الأثنين بطلب احاطة إلى السيد المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، موجها إلى وزيري الخارجية، والتجارة والصناعة.

 طالبت فيه النائبة بالتنسيق بين الوزارتين والجهات المختصة بشأن إعداد دليل إرشادي يتم توزيعه على السفارات المصرية بالخارج، لتوفير كافة المعلومات للمصريين العاملين في الخارج عن نوعية الصادرات المصرية من كافة السلع ،والخدمات الخاصة بالعقارات المطروحة في مصر، وكيفية الاستفادة منها عن طريق قنوات رسمية ومعروفة.

وقالت النائبة سولاف درويش في تصريحات صحفية اليوم أن هذا الدليل سيكون استرشاديا يستفيد منه المصريون في الخارج وكذلك المستثمرين الأجانب الذين يرغبون في الاستثمار في مصر، أو الحصول على أي معلومات بخصوص التجارة او الصادرات المصرية، او اي خدمات اخرى..

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