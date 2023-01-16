بريطانيا تعلن تطوير أسطول دباباتها لمستوى أعلى بعد إرسالها لأوكرانيا

أعلن وزير الدفاع البريطاني «بن والاس»، اليوم، أن بلاده ستطور أسطول الدبابات إلى مستوى أعلى، وذلك عقب إرسالها إلى أوكرانيا، وفقا لشبكة «العربية.نت».

بريطانيا ترسل دبابات «تشالنجر 2» إلى أوكرانيا

وأضاف «والاس» أن بريطانيا تدرس ما إذا كانت بحاجة إلى أسطول دبابات أكبر، في حين أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، في وقت سابق، أن بلاده سترسل دبابات من طراز «تشالنجر 2» ومدافع ذاتية الحركة إلى أوكرانيا لدعمها في صد الهجمات الروسية.

أزمة طويلة تخدم أهداف موسكو

وفي سياق متصل، قال متحدث باسم الحكومة البريطانية، في بيان نشر على موقعها عبر الإنترنت، إن رئيس الوزراء يرى أن أزمة طويلة وجامدة لن تخدم سوى أهداف موسكو، لذلك سيتحدث هو والوزراء إلى حلفائهم في جميع أنحاء العالم خلال الأيام والأسابيع المقبلة، من أجل تكثيف الضغط على روسيا، وتأمين مستقبل أفضل لأوكرانيا.

تنسيق مع الناتو وواشنطن

كما وجه سوناك وزير خارجيته للسفر إلى واشنطن، هذا الأسبوع، للمناقشة بشأن زيادة الدعم لأوكرانيا، فضلا عن تكليف وزير الدفاع بالعمل مع الأوروبيين والناتو لتقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا.

ويأتي ذلك عقب يوم من شن روسيا هجمات مكثفة على أغلب المدن في أوكرانيا، مستهدفة البنى التحتية للطاقة، وأدخلت البلاد مرة أخرى في الظلام.