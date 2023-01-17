أخبار البابا تواضروس في أسبوع.. لقاءات تليفزيونية وحوارات صحفية

استعرض المركز الإعلامي القبطي للكنيسة الأرثوذكسية في فيديو منشور صفحتهم على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن أبرز أخبار البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية خلال الأسبوع الماضي، في الفترة ما بين 8 إلى 14 يناير الجاري إذ أوضح أهم الأنشطة واللقاءات والأحداث التي مرت بها الكنيسة.

أخبار البابا تواضروس خلال أسبوع

وتضمن مقطع الفيديو المعروض، إذاعة حوار البابا تواضروس مع الإعلامية دينا عبدالكريم عبر القناة الأولى المصرية خلال فترة عيد الميلاد المجيد، بالإضافة إلى حوار تلفزيوني آخر مع الإعلامية عواطف أبو السعود لبرنامج «السهرة» المذاع على قناتي الثانية والفضائية المصرية، بالإضافة إلى حوار لموقع «مبتدا» أجراه الصحفيان محمود بسيوني والإعلامي شنودة فيكتور.

صحة البابا تواضروس

يشار إلى أن البابا تواضروس قد تعرض لوعكة صحية بسبب المجهود الذي بذله خلال قداس عيد الميلاد المجيد في 7 يناير الماضي، وقام بعدد من الفحوصات التي أكدت سلامته، ونصحه الأطباء بالراحة، وفق بيان رسمي صدر عن الكنيسة القبطية في 7 يناير الماضي.

وخلال الأيام الماضية وتحديدًا يوم 14 يناير ترأس البابا قداس عيد الختان المجيد وهو ثاني الأعياد السيدية الصغري التي تحتفل بها الكنيسة المصرية، وطمأن شعب الكنيسة القبطية عن حالته الصحية.